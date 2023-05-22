أحمد موسى يعلن مفاجأة .. خبر سار بشأن الذهب.. تحذير عاجل من الأرصاد| أهم أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أحمد موسى يعلن مفاجأة سارة على الهواء.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس الوزراء كلف وزير العدل لإجراء نص لتعديلات قانونية شاملة لإنهاء التصالح في مخالفات البناء.

مش هسكت لو فيها اعتزالي| عمرو مصطفى يهدد محسن جابر على الهواء

أكد الملحن عمرو مصطفى، أن محسن جابر يتحكم في الفن المصري ويجب التصدي له بكل قوة، مطالبا محاميي الملكية الفكرية التعاون معه للوقوف أمام محسن جابر وسيطرته.



العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من وجود الأتربة والرمال المثارة بالمناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد.



إصدار قانون مخالفات البناء خلال أسبوعين |تفاصيل

أكد النائب عمرو درويش آمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن العمل يتم على قدم وساق من أجل الانتهاء من إعداد قانون التصالح في مخالفات البناء، مضيفا: تحملنا النقد بصدر رحب في وقت من الأوقات.



الطن تراجع 3 آلاف جنيه.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الأرز.. فيديو

علق رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، على انخفاض أسعار الأرز.

وقال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "أبغلنا من لديهم الأرز أنه سيكون هناك أرز مستورد وتمنينا عدم استيراد أرز".

تفاصيل تسليم فرع مستشفى 57357 لجامعة طنطا وعودته للعمل.. فيديو

كشف الدكتور شريف عبد العال، المتحدث باسم مستشفى 57357، تفاصيل تسليم المستشفى لجامعة طنطا، اليوم؛ وإعادة بدء مستشفى سرطان الأطفال بطنطا للعمل مجددًا؛ لضمان وصول الخدمة للمرضى بأعلى كفاءة ممكنة.



محلية النواب: إنجاز الحكومة في ملف التصالح بمخالفات البناء «يُدرّس».. فيديو

كشف أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل تكليف رئيس الوزراء للمستشار عمر مروان، بعمل نص تعديلات قانونية شاملة لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، موضحا أنه يتمنى الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.



وزير البترول يزف خبرا سارا بشأن قوانين الذهب.. فيديو

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إنه تم تعديل قوانين الذهب لذلك أصبحت أكثر جذبا.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لبرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "بعد طرح المزايدات حصلنا على عروض من شركات عالمية للعمل في البحث والتعدين للذهب".



جد فتاة قتلها أبوها: كان بيصلي بينا إمام.. ولم نتوقع ما فعله

كشف جد الطفلة سدن التي ادعت والدتها قيام والدها بتعذيبها وأخيها هاشم لمدة 4 أشهر حتى فارقت الحياة ونجا الطفل بأعجوبة، تفاصيل صادمة في هذه الجريمة المروعة.



جمال الكشكي: ورش عمل بالحوار الوطني خلال الفترة المقبلة

كشف جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تفاصيل ومستجدات جلسات الحوار الوطني اليوم وتفاصيل مناقشة لجنة الأحزاب السياسية.