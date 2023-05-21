أحمد موسى يعلن مفاجأة سارة على الهواء.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس الوزراء كلف وزير العدل لإجراء نص لتعديلات قانونية شاملة لإنهاء التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "رئيس الوزراء وجه بضرورة التيسير على المواطنين ومنح تسهيلات لإنهاء التصالح في مخالفات البناء".

تسهيلات لم تحدث من قبل



وأكد: "كلام رئيس الوزراء اليوم كان محددا لتسهيل الإجراءات على المواطنين"، متابعا: "تم منح تسهيلات لم تحدث من قبل للمواطنين فيما يتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء".

وأشار: "رئيس الوزراء شدد على ضرورة الإنهاء من ملف مخالفات البناء وتفادي التأخير الذي حدث من قبل".