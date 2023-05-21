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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى عن زيارة سلطان عمان إلى مصر: علاقة ممتدة مع دولة صاحبة حضارة.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة السلطان العماني إلى مصر، مضيفا أن العلاقات بين البلدين صمدت في كل التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المنطقة.

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وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي استقبل السلطان العماني في المطار واصطحبه إلى قصر الاتحادية.


وقال إن الطريق لم يتوقف خلال توجه السلطان العماني إلى قصر الاتحادية لأن الجو أمان ومفيش مشاكل أمنية، وتم إطلاق 21 طلقة مدفعية ترحيبا بضيف كبير وعزيز وغالي علينا، معلقا «الشعب العماني غالي علينا ويحبون الشعب المصري».


واستطرد الإعلامي أحمد موسى، زيارة تستمر يومين لرجل  تحب مصر بلاده وشعبها ولم نر منها إلا كل خير ومحبة وإخوة ودعم وتقدير.


وأردف أن الدولة العمانية وقفت إلى جانب مصر في السراء والضراء، مشيرا إلى  أنها زيارة مهمة وهي أول زيارة للسلطان هيثم بن طارق إلى مصر منذ توليه حكم بلاده.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، هناك قمة مشتركة تجمع بين الرئيس السيسي والسلطان العماني وتباحث حول موضوعات الاهتمام المشترك المحلية والدولية.


وأكد أن هناك علاقة ممتدة بين البلدين، وسلطنة عمان تمتلك حضارة عريقة أكثر من 3 آلاف سنة، وتعد من الدول الراسخة في المنطقة.


ولفت إلى أن هناك شارع كبير في شرم الشيخ يحمل اسم السلطان العماني السابق قابوس، وذلك محبة وتقدير لمواقفه تجاه مصر وشعبها في كل الأوقات لا سيما وقت الأزمات.


وأشار إلى أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر تأتي تلبية لدعوة رسمية من الرئيس السيسي خلال العام الماضي، موضحا أن هناك وفد رفيع المستوى رفقة السلطان هيثم بن طارق.

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