مش هسكت لو فيها اعتزالي| عمرو مصطفى يهدد محسن جابر على الهواء

محسن جابر اخد الاغاني بتاعتي وعملها مهرجانات

أكد الملحن عمرو مصطفى، أن محسن جابر يتحكم في الفن المصري ويجب التصدي له بكل قوة، مطالبا محاميي الملكية الفكرية التعاون معه للوقوف أمام محسن جابر وسيطرته.



وأضاف الملحن عمرو مصطفى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن :"أنا اتكرمت من الدولة، وأغنية طوبة فوق طوبة وبشرة خير أنا اللي عملتهم".



وتابع الملحن عمرو مصطفى، أن محسن جابر عايز يغلطني، وانا خلاص وهدفي ايقاف التنازلات لو حتى فيها اعتزالي، وهرد على محسن جابر بالقانون ، وانتم مجموعة عايزة تتحكم في الموسيقى المصرية، مش هسكت لو فيها اعتزالي".





الثقافة المصرية

وأكمل الملحن عمرو مصطفى، أن :"لو الأمور فضلت كده هتبقي الثقافة المصرية في التنازل، ومحسن جابر اخد الأغاني بتاعتي وعملها مهرجانات".