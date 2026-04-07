الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وسائل إعلام إيرانية: دوي 6 انفجارات متتالية في مدينة قم وسط البلاد

القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الثلاثاء، بسماع دوي ست انفجارات متتالية في مدينة قم مركز الأطراف الدينية والعلمية في الجمهورية الإسلامية، وسط حالة من الغموض حول سببها وطبيعتها، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة. 

وقال موقع هتليوم وغيره من المنصات الإعلامية الإيرانية إن الانفجارات — التي لم تُعرف حتى الآن مصادرها أو أهدافها — قتلت حالة من القلق بين السكان المحليين، دون أن تعلن أي جهة رسمية إيرانية تفاصيل فورية بشأن المسؤولية أو الأضرار الناجمة عنها. 

وأشار الإعلام الإيراني إلى أن الانفجارات سُمعت بوضوح في أحياء متعددة من قم، لكنها لم ترد معلومات مؤكدة عن سقوط إصابات أو خسائر بشرية حتى الآن، مع استمرار انقطاع المصادر الرسمية عن التعليق المباشر حتى لحظة إعداد هذا التقرير. 

وتأتي هذه التطورات بعد موجة من الانفجارات والضربات التي شهدتها مدن إيرانية عدة في الأيام الماضية، في سياق استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى التي دخلت شهرها الثاني منذ 28 فبراير الماضي. 


وفي طهران وأجزاء من العاصمة، أفاد الإعلام الإيراني بسماع دوي انفجارات في عدة أحياء، بينما أوردت تقارير محلية أن الدفاعات الجوية الإيرانية اعترضت أهدافاً جوية لم يُكشف عن مصدرها.  كما أبلغت وسائل إعلام عن وقوع انفجارات واختناقات في مناطق أخرى من البلاد، بما في ذلك شيراز وأصفهان ويزد، في مؤشر إلى توسع نطاق الحوادث الأخيرة. 

وتزامنت هذه التطورات مع بيانات غير مؤكدة من بعض المصادر الإيرانية عن استهداف مطار مهر آباد في طهران، في حين تحدثت تقارير أخرى عن انفجارات قرب مستودعات ذخيرة جنوب أصفهان، وتعطل في محطة كهرباء في مشهد شمال البلاد. 

ولا توجد حتى الآن تصريحات رسمية من الحكومة الإيرانية أو من وزارة الدفاع الإيرانية حول مصدر الانفجارات في قم، ولكنها تأتي في إطار تصعيد شامل بين أطراف متعددة في الحرب الإقليمية الجارية، حيث تتبادل الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، ضربات جوية وصاروخية على امتداد الأراضي الإيرانية والإسرائيلية. 

ومنذ اندلاع الحرب، أفاد الإعلام الإيراني بسماع دوي عشرات الانفجارات في مدن مثل كرج وطهران بسبب الغارات الجوية تدخل القوات الأمريكية والإسرائيلية، بينما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه أهداف داخل إسرائيل ومحيطها. 

وتعكس هذه التطورات المتسارعة حالة من التصعيد غير المسبوق داخل إيران، مع تزايد الحديث عن توسع نطاق الغارات والعمليات العسكرية، وهو ما يضع المدنيين في حالة تأهب قصوى وسط قلق عام من امتداد آثار هذه الأحداث إلى الداخل الإيراني بشكل أوسع. 

قم طهران إبران انفجارات الحرب على إيران ترامب

شعرك بيقع بشكل مخيف؟ 7 أسباب خطيرة وراء تساقط الشعر وطرق فعالة توقفه فورًا

