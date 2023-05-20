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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدحت العدل يساند عمرو مصطفى بسبب أم كلثوم : ليه بنخاف من التجارب

مدحت العدل
مدحت العدل

انتقد الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست الجدل حول أغنية أم كلثوم الذي قام بتلحينها الملحن عمرو مصطفى لكوكب الشرق.

وتابع مدحت العدل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “ كلمة أخيرة  “الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: قائلا” من الناحية  القانونية المجردة طالما المنتج  أدى وسدد الحقوق المادية والمعنوية فقد صنع ما عليه وذلك بالشكل القانوني”.

وأضاف الكاتب والسيناريست: رأيي كفنان ليه بنخاف من التجارب ؟ ما نسيب الراجل  يجرب ونبقى نرفضه ويمكن  يطلع حاجة  كويسة الذكاء الاصطناعي بيستخدم كتير في العالم.

الملحن عمرو مصطفى

و قرر الملحن عمرو مصطفى إحياء صوت كوكب الشرق أم كلثوم، مستخدماً تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال طرح أغنية جديدة لها من ألحانه.
 

أغنية أم كلثوم أغنية جديدة الإعلامية لميس الحديدي الذكاء الاصطناعي الدكتور مدحت العدل

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