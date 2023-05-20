الأهلى له ثأر كروى عند الوداد.. لميس الحديدي تطالب بتخفيض أسعار التذاكر

علقت الإعلامية لميس الحديدى على تأهل فريق الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لملاقاة النادى الأهلى.

وأضافت لميس الحديدي، خلال برنامج “كلمة أخيرة”،المذاع عبر قناة “أون”، أن ملاقاة نادى الوداد بمثابة ثأر كروى، حيث سبق وأن فاز ببطولة 2017 و بطولة العام الماضى على حساب النادى الأهلى.

اتحاد الكرة

وطالبت لميس الحديدى، اتحاد الكرة بالسماح لمشجعى النادى الأهلى بملء استاد اللقاء على آخره، مؤكدة أنه اللاعب رقم 12.

وأضافت لميس الحديدى، يجب تخفيض اسعار التذاكر أمام مشجعي كرة القدم لدعم النادى الأهلى فى مباراة الذهاب.