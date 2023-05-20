هاني حتحوت يوجّه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

تأهل فريق الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد ما تعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-2، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد".

وكتب الإعلامي هانى حتحوت عبر حسابه علي "تويتر": "الوداد إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز، لا يستحق الأمر أي احتفالات، الوداد فريق كبير وتحسن كثيرًا في فترة قصيرة مع ڤاندربرويك.



وتابع "الاحتفالات وقتها مع التتويج هناك في المغرب بعد عام تقريبا من نهائي النسخة الماضية.. الـ11 يا أهلي".

ومن المقرر أن يلتقى الوداد المغربى مع الأهلى، في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا حيث تقام المباراتين فى يونيو المقبل، الذهاب الأحد 4 يونيو بالقاهرة، وتقام مباراة العودة الأحد 11 يونيو.