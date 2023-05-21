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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

عاصفة
عاصفة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من وجود الأتربة والرمال المثارة بالمناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلى أن هناك انخفاضا في الرؤية الأفقية على بعض المناطق بسبب الأتربة والرمال المثارة ووصلت الرؤية كالآتي، مطروح 4 كم، سيوة 4 كم، الإسكندرية 6 كم، برج العرب 3 كم، الطور 7 كم.

رياح


تحذير عاجل من الأرصاد

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد وعلى مدار الـ 72 ساعة القادمة، في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 وقالت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن اليوم بداية تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية ومنخفض جوي على الصحراء الغربية، حيث تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا من 4 لـ 5 درجات مقارنة بالـ 48 ساعة الماضية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل اليوم على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، منوهة بأن اليوم هو ذروة الارتفاع في الحرارة، مشيرة إلى أن اليوم تسود أجواء حارة على المناطق الشمالية وحتى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، بينما تسود أجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار على المحافظات الجنوبية للبلاد شمال وجنوب الصعيد، لافتة إلى وجود تحسن في درجات الحرارة خلال فترة الليل، حيث تتراوح الصغرى بين 22 و 23 درجة مئوية.

رياح ترابية وأمطار رعدية

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك نشاطا في حركة الرياح تتراوح سرعته بين الـ 30 والـ 40 كم/ ساعة والتي تثير الرمال والأتربة في معظم محافظات الجمهورية، وقد تتسبب في انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية، ومتوقع  استمرار الأتربة والرمال المثارة غدًا الإثنين أيضًا؛ لذا على مرضى الحساسية والجيوب الأنفية ارتداء الكمامات في حالة الخروج من المنزل.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك  فرص سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة وقد تكون رعدية أحيانًا في السلوم ومطروح والضبعة، مضيفة أنه متوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مدار الـ 72 ساعة القادمة.
 

 

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