رياح مثيرة للرمال وارتفاع بدرجات الحرارة.. الأرصاد تفجر مفاجأة لحالة طقس هذا الأسبوع

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة عن اليومين الماضيين، مشيرة إلى أن الارتفاع سيكون بين 3 و4 درجات مئوية، بسبب كتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، "عبر "الفضائية المصرية"، إن درجات الحرارة العظمى على القاعرة الكبرى ستسجل نحو 35 درجة مئوية، خلال فترات النهار، وايضا الأجواء ستكون حارة على محافظات الوجه البحري.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة على محافظات شمال و جنوب الصعيد، ولكن الأجواء ستكون معتدلة خلال فترات الليل.

وأشارت منار غانم إلى أن سرعة الرياح ستكون ما بين 30 و40 كم في الساعة، ونشاط الرياح سيكون مثيرا للرمال والأتربة على اغلب محافظات الجمهورية.

عدم التعرض لأشعة الشمس

ارتفاع درجات الحرارة من المتوقع أن يستمر حتى الثلاثاء القادم، ودرجات الحرارة ستسجل ما بين 33 و34 درجة مئوية، ويجب على المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، وارتداء الكمامات.