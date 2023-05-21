عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رياح مثيرة للرمال وارتفاع بدرجات الحرارة.. الأرصاد تفجر مفاجأة لحالة طقس هذا الأسبوع

صدى البلد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة عن اليومين الماضيين، مشيرة إلى أن الارتفاع سيكون بين 3 و4 درجات مئوية، بسبب كتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، "عبر "الفضائية المصرية"، إن درجات الحرارة العظمى على القاعرة الكبرى ستسجل نحو 35 درجة مئوية، خلال فترات النهار،  وايضا الأجواء ستكون حارة على محافظات الوجه البحري.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة على محافظات شمال و جنوب الصعيد، ولكن الأجواء ستكون معتدلة خلال فترات الليل.

وأشارت منار غانم إلى أن سرعة الرياح ستكون ما بين 30 و40 كم في الساعة، ونشاط الرياح سيكون مثيرا للرمال والأتربة على اغلب محافظات الجمهورية.  

عدم التعرض لأشعة الشمس

ارتفاع درجات الحرارة من المتوقع أن يستمر حتى الثلاثاء القادم، ودرجات الحرارة ستسجل ما بين 33 و34 درجة مئوية، ويجب على المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، وارتداء الكمامات.

 

ارتفاع درجات الحرارة الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم الصحراء الغربية المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

الدولار يعاني في السوق السوداء.. تراجع جديد مقابل الجنيه ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

صعود في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

الحركة المدنية: الترغيب والترهيب أدى لعزوف الشباب عن المشاركة في العمل السياسي

نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الوداد المغربي مهدد بفقدان لاعبين أمام الأهلي

10.5 % زيادة فى صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى أمريكا خلال 2022

تصعيد خطير.. إيران تعتقل مجموعة إرهابية على اتصال بإسرائيل

الشعب الجمهوري: معظم الأحزاب تهتم بالأهداف السياسية.. والمواطن يهمه الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف عن 7 أسباب كامنة للإرهاق المزمن

حاسة بأمان.. آخر ما قالته فتاة فيصل المُشرّدة قبل وفاتها

تحدى نمبر وان بـ 24 جنيها.. كيف سخر خالد سرحان من محمد رمضان؟

بفتحة وتاتو.. شاهد أجرأ إطلالة لـ هيدي كرم تثير ضجة بالفيسبوك

فيديو

أسعار الذهب والدولار اليوم في الأسواق

أنا ميتة على الجواز.. ياسمين الخطيب تكشف سر زواجها دون فترة خطوبة|شاهد

انفجار المرارة.. فتاة تعلن مصرع شقيقها الأصغر بعد تناول وجبة «نودلز بالشطة» فيديوجراف

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ