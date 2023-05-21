جو حار وأتربة.. توقعات الأرصاد لطقس اليوم| فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع جديد في الطقس اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية بقيم تتراوح ما بين 4 و 5 درجات مئوية عن طقس الأمس.

وأفادت " غانم " ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية" ، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبري ، اليوم ، تسجل 35 درجة مئوية ، خلال النهار ، موضحة أن سبب الارتفاع هو التأثر بكتل هوائية صحراوية جنوبية غربية ، وهي مرتفعة في درجات حرارتها.

ونوهت " غانم " ، إلي أن طقس اليوم يشهد ارتفاعات ملحوظا، وطقس حار على القاهرة الكبرى ، والوجه البحري ، وجنوب سيناء ، وشديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد .

وأشارت " غانم " ، إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في الطقس ، خلال ساعات الليل ، مردفا: " طقس الليل تجاوز 20 درجة مئوية" .

وحذرت من وجود نشاط في الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية ، اليوم ، وتكون محملة بالأتربة مما يؤثر على الرؤية الأفقية .