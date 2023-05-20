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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة .. فيديو

عاصفة
عاصفة

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، تقريرا مفصلا من الأرصاد عن حالة الطقس غدا الأحد، طبقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

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أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الأحد

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سقوط أمطار ونشاط الرياح.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال ساعات

وأوضح التقرير أن خبراء الأرصاد يتوقعون أن يسود غدا الأحد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.


وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.


الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا حول طقس غد الأحد

ومن ناحية أخرى، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على مدار هذا الأسبوع وخاصة غدًا الأحد، بجانب أبرز الظواهر الجوية المؤثرة على البلاد.


وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصري”، المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر 2”، اليوم السبت، إن اليوم متوقع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق في السواحل الشمالية الغربية في مطروح والسلوم خلال فترات الليل، لافتة إلى أنها أمطار خفيفة غير مؤثرة تمامًا على أعمال الأنشطة اليومية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه متوقع بداية من غد الأحد ارتفاع درجات الحرارة من 3 لـ4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، حيث قد تصل العظمى على القاهرة الكبرى غدًا لـ 34 درجة مئوية في فترة النهار، حيث تسود أجواء حارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.

 

ولفتت إلى أن هناك تحسنا في الأجواء خلال فترة الليل لتصبح أجواء معتدلة على معظم الأنحاء خلال هذا أسبوع ما عدا مناطق من السواحل الشمالية، منوهة بأنه متوقع استمرار فرص الأمطار مع اختلاف شدتها من يوم لآخر.

 

وأوضحت أن غدًا الأحد يشهد سقوط أمطار تتراوح شدتها من خفيفة لمتوسطة وقد تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية، مضيفة أن فرص الأمطار في باقي الأيام ستتجه للمناطق الجنوبية، مع وجود شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر، بالإضافة لوجود أتربة ورمال مثارة في بعض الأيام.

 

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