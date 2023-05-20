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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سقوط أمطار ونشاط الرياح.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال ساعات

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

يبحث المواطنون بشكل مستمر عن حالة الطقس الأيام المقبلة، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة تغيرا بدرجات الحرارة، وتقلبات جوية شديدة.

حالة الطقس اليوم 

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

عن الظواهر الجويه المصاحبة لطقس اليوم السبت حيث يتوقع فرص لسقوط أمطار خفيفة ليلا على مناطق من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 20 مايو 2023

موجة حارة| تحذير عاجل من الأرصاد عن الطقس في الأيام المقبلة

حالة الطقس بالبحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم 

درجات الحرارة اليوم

 

وعن درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 30 20
6 أكتوبر 29 17
بنهــــا 30 19
دمنهور 29 17
وادي النطرون 30 18
كفر الشيخ 28 18
المنصورة 28 16
الزقازيق 30 19
شبين الكوم 30 17
طنطا 28 17
دمياط 26 17
بورسعيد 25 18
الإسماعيلية 31 19
السويس 30 18
العريش 27 16
رفح 26 17
رأس سدر 31 16
نخل 27 12
كاترين 28 10
الطور 32 20
طابا 30 19
شرم الشيخ 33 22
الإسكندرية 24 18
العلمين الجديدة 24 18
مطروح 22 18
السلوم 24 16
سيوة 28 19
رأس غارب 32 22
الغردقة 33 22
سفاجا 34 23
مرسى علم 34 22
شلاتين 33 21
حلايب 31 21
أبو رماد 30 22
رأس حدربة 29 21
الفيوم 30 18
بني سويف 30 17
المنيا 31 17
أسيوط 32 17
سوهاج 32 18
قنا 33 22
الأقصر 34 22
أسوان 35 23
الوادى الجديد 33 21
أبوسمبل 34 22
 

الطقس اليوم| انخفاض درجات الحرارة وأمطار ببعض مناطق السواحل

أمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة


 

الملاحة البحرية

بالنسبة للبحر الأبيض المتوسط فهي معتدلة إلي خفيفة ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1 إلي 1,5 متر.

وبالنسبة للبحر الأحمر.. معتدل الي مضطرب ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1,5 إلى 2 متر.

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