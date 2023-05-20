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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 20 مايو 2023

درجات الحرارة
درجات الحرارة

عرضت قناة دي إم سي الفضائية تقريرا عن حالة الطقس اليوم حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ويسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد لطيف في أول الليل مائل للبرودة في اخره على القاهرة الكبرى ومعتدل في باقي الانحاء.

 

 

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية ،  اليوم ستتكون الشبورة المائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية وهناك فرص خفيفة لسقوط الأمطار .

القاهرة العظمى 30 الصغرى 20
الاسكندريه العظمى   24 الصغرى  18 
السلوم  العظمى 24     الصغرى 16
بورسعيد العظمى 25    الصغرى 18
العاصمه الاداريه العظمى 30 الصغرى 16
دمياط  العظمى   26    الصغرى 17 
الاسماعيليه  العظمى 31 الصغرى 19

المنصورة العظمى 28  الصغرى 16

6 أكتوبر  العظمى 29  الصغرى 17

العلمين الجديدة  العظمى 24  الصغرى 18 

السويس العظمى 30  الصغرى 18 

شرم الشيخ العظمى 33 الصغرى 22 

العريش العظمى 27 الصغرى  16 

رفح العظمى 26 الصغرى 17 

طابا العظمى 30   الصغرى 19 

سانت كاترين العظمى 28  الصغرى 10

الغردقة العظمى 33  الصغرى 22 

الفيوم العظمى 30  الصغرى 18

 الوادي الجديد العظمى 33 الصغرى 21

سوهاج العظمى 33 الصغرى  19 

الاقصر العظمى 34 الصغرى22

 بني سويف العظمى 30 الصغرى 17

 اسيوط العظمى 32 الصغرى  17

قنا   العظمى 34 الصغرى 20 

اسوان  العظمى 35 الصغرى 23

شلاتين  العظمى 33 الصغرى 21 

حلايب العظمى  31 الصغرى 21

 

 

 

الأرصاد الجوية إن الأقصر الاسكندرية اسماعيلية الشبورة المائية

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