الطقس اليوم| انخفاض درجات الحرارة وأمطار ببعض مناطق السواحل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم، الجمعة، تشهد انخفاضا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث كان الاجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر.

ويكون الطقس اليوم، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويكون الطقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد الطقس اليوم، نشاط للرياح الشمالية على جنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والاتربة، كما تنشط أيضًا علي مسطح البحر الأحمر وتؤدي الى ارتفاع الامواج ما بين 2.5 الي 3.5 متر.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، يشهد الطقس اليوم، فرص أمطار متوقعة تكون خفيفة على فترات على مناطق السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 22 درجة

شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد 34 للعظمى والصغرى 22 درجة