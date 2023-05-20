أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الأحد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس، غدا الأحد، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على سائر الأنحاء.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وتؤدي الي تدهور الرؤية الأفقية علي الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم - مطروح - الضبعة) على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية الى جنوبية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 35 23

العاصمة الادارية 35 21

6 اكتوبر 34 22

بنهــــا 35 23

دمنهور 34 22

وادى النطرون 35 23

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 34 21

الزقازيق 35 23

شبين الكوم 35 22

طنطا 34 22

دمياط 29 20

بورسعيد 29 21

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 21

العريش 30 18

رفح 29 18

رأس سدر 35 17

نخل 32 12

كاترين 28 10

الطور 32 23

طابا 32 20

شرم الشيخ 33 23

الاسكندرية 31 21

العلمين الجديدة 31 20

مطروح 29 19

السلوم 31 18

سيوة 36 19

رأس غارب 32 23

الغردقة 33 23

سفاجا 34 24

مرسى علم 33 23

شلاتين 33 23

حلايب 31 24

أبو رماد 30 23

رأس حدربة 29 23

الفيوم 37 22

بني سويف 37 22

المنيا 37 23

أسيوط 38 23

سوهاج 38 23

قنا 38 24

الأقصر 38 23

أسوان 38 24

الوادى الجديد 39 22

أبوسمبل 38 23