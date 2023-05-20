عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الأحد

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس، غدا الأحد، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على سائر الأنحاء.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وتؤدي الي تدهور الرؤية الأفقية علي الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم - مطروح - الضبعة) على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية الى جنوبية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 35 23
العاصمة الادارية 35 21
6 اكتوبر 34 22
بنهــــا 35 23
دمنهور 34 22
وادى النطرون 35 23
كفر الشيخ 34 23
المنصورة 34 21
الزقازيق 35 23
شبين الكوم 35 22
طنطا 34 22
دمياط 29 20
بورسعيد 29 21
الإسماعيلية 35 22
السويس 34 21
العريش 30 18
رفح 29 18
رأس سدر 35 17
نخل 32 12
كاترين 28 10
الطور 32 23
طابا 32 20
شرم الشيخ 33 23
الاسكندرية 31 21
العلمين الجديدة 31 20
مطروح 29 19
السلوم 31 18
سيوة 36 19
رأس غارب 32 23
الغردقة 33 23
سفاجا 34 24
مرسى علم 33 23
شلاتين 33 23
حلايب 31 24
أبو رماد 30 23
رأس حدربة 29 23
الفيوم 37 22
بني سويف 37 22
المنيا 37 23
أسيوط 38 23
سوهاج 38 23
قنا 38 24
الأقصر 38 23
أسوان 38 24
الوادى الجديد 39 22
أبوسمبل 38 23

خبراء هيئة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد هيئة الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد تأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

غياب نجم الفريق.. شوبير يصدم جماهير الوداد قبل نهائي دوري الأبطال

انهيار الدولار ومفاجأة بشأن شهادات الـ18% و25%.. ماذا يحدث ببداية التعاملات الأحد

كان عايز يتصور.. رد فعل عنيف لـ عمرو دياب مع معجب| شاهد

مفاجأة.. قرار عاجل ضد جمال اللبان و5 رجال أعمال في قضية جديدة

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

أول رد رسمي من لاعب فنربخشه بعد البصق على تريزيجيه أثناء السجود

رسالة عاجلة من الأهلي بشأن حضور الجماهير في نهائي أفريقيا .. فيديو

ترشيحاتنا

5 سيارات ألمانية من الفئة الرياضية بالسوق المصري .. اعرف الأسعار

بعد تثبيت أسعار الفائدة .. حقيقة وقف شهادات بنكيّ مصر والأهلي

نحتاج دعمًا.. أول رد من الشباب والرياضة على تصريحات أمين صندوق الأهلي

التموين تصادر 108 أطنان قمح قبل بيعها بالسوق السوداء في مطروح

دبلومة في القيادة والأمن القومي | بشرى من وزير التعليم لهؤلاء مديري المدارس

ضبطية كبرى في مطار القاهرة.. 3 ركاب يهربون مخدرات وعملات أثرية وعاج سن الفيل| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة غير متوقعة لتناول مرضى السكر الأرز الأبيض بأمان

بـ200 جنيه .. تقليد مايوهات هادية غالب يثير الجدل على السوشيال ميديا

نسرين أمين في ضيافة صدى البلد لتكريمها عن آخر أعمالها.. صور

بعد فيديو مؤثر .. أضرار صادمة لتناول الشعيرية سريعة التحضير

فيديو

دمار منازل ومزارع وأضرار بـ مليارات اليورو.. خسائر فيضانات إيطاليا

تفاصيل مثيرة لمقتل مسن على يد زوجته في الأقصر| فيديو جراف

الفراخ اتقصقص ريشها .. تراجع أسعار الدواجن والبيض من جديد | فيديو

مشاهد مؤثرة من حفل زفاف ابنة حميد الشاعري.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ