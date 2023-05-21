وزير البترول يزف خبرا سارا بشأن قوانين الذهب.. فيديو

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إنه تم تعديل قوانين الذهب لذلك أصبحت أكثر جذبا.

مزايدات للعمل في البحث والتعدين للذهب

وأضاف خلال تصريحات خاصة لبرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "بعد طرح المزايدات حصلنا على عروض من شركات عالمية للعمل في البحث والتعدين للذهب".

وأوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول،: "التعدين يستغرق سنوات في أعمال البحث واقتصاديات الذهب تعتمد على الكم والتصنيع يستغرق وقتا أكبر".

واسترسل المهندس طارق الملا، وزير البترول،: "وجود شركات كبيرة في مجال البحث عن الذهب يعكس الإمكانيات والموارد التعدينية اللازمة المتوفرة"، مضيفا: "نعمل مع بعض الشركات الوطنية في المناطق الجنوبية المصرية في مجال التعدين العالمي والأهلي".