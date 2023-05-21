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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزير البترول يزف خبرا سارا بشأن قوانين الذهب.. فيديو

الذهب
الذهب

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إنه تم تعديل قوانين الذهب لذلك أصبحت أكثر جذبا.

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مزايدات  للعمل في البحث والتعدين للذهب

 

وأضاف خلال تصريحات خاصة لبرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "بعد طرح المزايدات حصلنا على عروض من شركات عالمية للعمل في البحث والتعدين للذهب".

 

وأوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول،: "التعدين يستغرق سنوات في أعمال البحث واقتصاديات الذهب تعتمد على الكم والتصنيع يستغرق وقتا أكبر".

 

واسترسل المهندس طارق الملا، وزير البترول،: "وجود شركات كبيرة في مجال البحث عن الذهب يعكس الإمكانيات والموارد التعدينية اللازمة المتوفرة"، مضيفا: "نعمل مع بعض الشركات الوطنية في المناطق الجنوبية المصرية في مجال التعدين العالمي والأهلي".

البحث عن الذهب الإعلامي أحمد موسى أحمد موسى المهندس طارق الملا الشركات الوطنية المناطق الجنوبية الذهب

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