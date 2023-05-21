جد فتاة قتلها أبوها: كان بيصلي بينا إمام.. ولم نتوقع ما فعله

كشف جد الطفلة سدن التي ادعت والدتها قيام والدها بتعذيبها وأخيها هاشم لمدة 4 أشهر حتى فارقت الحياة ونجا الطفل بأعجوبة، تفاصيل صادمة في هذه الجريمة المروعة.

قال الجد خلال حواره ببرنامج “تفاصيل”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نهال طايل، إنّ والد الطفلة الضحية كان يظهر التقوى ويؤم الناس في الصلاة، ومعروف عنه الالتزام بكلمته وسيرته الحسنة.

أب يعذب أطفاله

وتابع قائلا:" لم نتوقع يوما أن يعذب الأب أطفاله بطريقة لا يتحملها بشر"، مؤكدا:" بعد طلاق بنتى انا اللى ربيت الاولاد".

وأردف أنه خلال جلسة عرفية سابقة، طالب الرجل بأخذ أبنائه للعيش معه في بيته رفقة زوجته الثانية، حتى يعالج طفله هاشم الذي يحتاج إلى عملية جراحية عاجلة.