لحسن برامي : تأهل الوداد والأهلي للنهائي لم يكن محض الصدفة.. فيديو

أكد لحسن برامي، نجم الوداد المغربي السابق، أن تأهل الأهلي والوداد إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لم يكن وليد الصدفة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن النهائي له حساباته التي تختلف عن جميع المباريات السابقة.

وقال برامي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الماتش" مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة "صدى البلد"، إن "تأهل الأهلي للنهائي لم يكن بالسهل خصوصًا بعد بداية غير موفقة وبعد هزيمة ثقيلة أمام صن داونز بنتيجة 5-2".

وأضاف: "ومثل الأهلي، الوداد بدأ بداية متعثرة في دوري الأبطال بالخسارة أمام شبيبة القبائل بهدف نظيف"

ومع ذلك، أشار برامي إلى أن تأهل الوداد والأهلي إلى نهائي البطولة لم يكن محض الصدفة، حسب رأيه.

وتحدث برامي عن أن الوداد هذا العام عاش ضغوطات كبيرة وتغيير الوداد لـ4 مدربين في موسم واحد، فلم يظهر بالشكل المشرق له هذا الموسم، مستدركًا بالقول إن تغيير 4 مدربين لم يؤثر على الوداد في مسيرته ولكن أثر مع المتتبعين للوداد.

وأضاف نجم الوداد السابق أن مستوى الوداد ليس المستوى الذي ببحث عنه جمهوره، لكنه ذكر في الوقت ذاته أن النهائي يختلف عن جميع المباريات الأخرى في البطولة.