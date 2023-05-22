الأوقاف: اعتماد 18 خطيبًا بالمكافأة على بند التحسين واحتفالية كبرى بمسجد الغريب

نشرت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من معلمي المواد الشرعية والعربية بالمعاهد الأزهرية من محافظة الغربية.

خطباء المكافأة بالأوقاف

وأعلنت الأوقاف أنها سننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى ، وهم:



مديرية أوقاف السويس تقيم احتفالية كبرى بمسجد الغريب

أقامت مديرية أوقاف السويس احتفالية كبرى بمناسبة انطلاق البرنامج الصيفي للطفل٢٠٢٣م، وكرَّمت حفظة القرآن الكريم من الملتحقين السابقين بالبرنامج التثقيفي للطفل، بمسجد الغريب، بحضور المهندسة فاتن عبد الغني رئيسة حي السويس، والشيخ ماجد راضي فرج مدير مديرية أوقاف السويس، وشهد الاحتفال حضورًا مميزًا واهتمامًا بالغًا بانطلاق البرنامج الصيفي للطفل وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس قيم الوطنية والانتماء بين أبناء ‏الوطن، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا،.