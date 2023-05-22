فورمولا إي تجري تغييرا في قيادتها .. تفاصيل

كشفت الفورمولا إي اليوم أن جيمي ريجل سيتنحى من منصب الرئيس التنفيذي، بعدما أربع سنوات مديراً للفورمولا إي بالشراكة مع المؤسس ورئيس مجلس الإدارة، أليخاندرو عجاج، وسينتقل الآن إلى دور استشاري لبقية الموسم لضمان انتقال انسيابي للقيادة.

كان قد تم تعيين ريجل في عام 2019، حيث تمكن من إدارة بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي خلال فترة ك، وقام ببناء فريق تنفيذي متعدد التخصصات، وقدم مجموعة من المبادرات التي تدعم الموقف الاستراتيجي للفورمولا إي وتحافظ على تطورها المستمر.

كما سيتم إعلان جيف دودز في منصب الرئيس التنفيذي، اعتبارًا من 5 يونيو. وينضم دودز قادماً من Virgin Media O2، وسيقود المرحلة التالية من مسيرة تطور رياضة الفورمولا إي باعتبارها أول بطولة عالمية لرياضة السيارات الكهربائية والقوة الدافعة التي تسعى لتطبيق الاستدامة في رياضة النخبة.

يتمتع دودز بسجل حافل في إعداد أجواء ديناميكية للعمل، وسبق له أن شغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في Virgin Media O2 على مدار العامين الماضيين، وقبل ذلك شغل مناصب قيادية في Virgin Media في منصب مدير عمليات، ومدير عام، ومدير تسويق. كما أمضى عامين يعيش في هولندا ويعمل فيها في منصب رئيس تنفيذي لشركة الاتصالات Tele2.

شغل دودز مناصب تنفيذية في Callaway Golf وهوندا، وهو اليوم عضو في مجلس إدارة منظمة المساواة بين ذوي الإعاقة في The Valuable 500، وهو مدير غير تنفيذي لقسم التسوية والإسكان والمجتمعات.