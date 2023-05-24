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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح: أوفا يستحق الطرد والحكم تغاضى عن إنذار لبيرسي تاو

صدى البلد

قال محمد صلاح عبدالفتاح الخبير التحكيمي، أن محمود بسيوني حكم مباراة الأهلي وانبي كان عليه إتخاذ بعض القرارات التي تغاضى عنها في المباراة.

وتابع محمد صلاح عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أسامه عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM:" المباراة كانت هادئه ولم يكن بها حالات تحكيمية كثيرة ولكن كان هناك قرارات يجب اتخاذها من جانب الحكم".

واضاف:" اوفا مهاجم إنبي كان يستحق كارت أصفر في أحد التدخلات القوية وكان يجب على محمود بسيوني إشهار بطاقة صفراء ولو كان أعطاه البطاقة كان سيطرد اللاعي بسبب شده لحمدي فتحي بعد تلك الحاله في الدقيقة 14 ولم يحصل أيضاً على أي كارت".

وأكمل الخبير التحكيمي:" بيرسي تاو أيضاً استحق بطاقة صفراء في الدقيقة 13 من عمر المباراة والحكم أيضاً تغاضى عنه".

وعن تعين محمود بسيوني لإدارة المباراة قال:" اخر مباراة له كانت الأهلي وغزل المحله وتم إيقافه بعدها بسبب أدائه واليوم عاد بعد غياب طويل ليدير مباراة الأهلي وانبي".

واستطرد :" توفيق السيد المسؤول عن تعيينات الحكام للمباريات وأيضاً حكام تقنية الفيديو، وهو المسؤول عن تعيين بسيوني في مباراة اليوم".

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