العراق: اعتقال 16 أجنبيًا حاولوا التسلل عبر زورق إلى البصرة

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اعتقال 16 أجنبياً حاولوا التسلل عبر زورق إلى الأراضي العراقية من خلال محافظة البصرة.

وقالت الاستخبارات - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم - إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة وفي إطار الجهود الاستخبارية والأمنية الخاصة بملاحقة شبكات التهريب، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي من ضبط زورق وإلقاء القبض على (16) شخصاً من جنسية أجنبية حاولوا التسلل إلى الأراضي العراقية بصورة غير شرعية بالتحديد إلى محافظة البصرة".

وأضاف البيان أن المعتقلين قادمين من إحدى دول الجوار، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتسليمهم للجهات المختصة.