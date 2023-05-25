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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"شبانة" يكشف حقيقة نية الأهلي لبيع حمدي فتحي أو إعارته

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن تصريح الفريق كامل الوزير، بشأن حضور مباراة الأهلي والوداد المغربي من استاد القاهرة، يعكس حجم المساندة والدعم للقلعة الحمراء من الجميع داخل مصر، من أجل التتويج بدوري أبطال افريقيا.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي يحقق انجازات كبيرة، وعلى الجميع مساندته ودعمه، وعدم التقليل مطلقا من حجم النجاحات الكبيرة للقلعة الحمراء في الفترة الماضية، والفريق فاز بكل الألقاب التي اتيحت له، وهو المرشح الأول لباقي الألقاب، حتى كأس العالم للأندية وصل لنصف النهائي وواجه أندية كبيرة".

وأضاف: "الأهلي مستقر فنيا ووصل لأعلى مستوى، وهناك تجانس واضح بين اللاعبين، حتى الأهداف المُسجلة تكون بطريقة جميلة مثل هدف محمد شريف في شباك انبي وكذلك أحمد عبدالقادر، كما اهدر الفريق عدة أهداف محققة".

وتابع: "أتمنى أن تكلل مجهودات لاعبي الأهلي بالتتويج بدوري أبطال افريقيا هذا الموسم".

وزاد: "الأهلي سوف يقوم باستقبال بعثة الوداد بشكل يليق به وبمكانة النادي المغربي كواحد من أهم الفرق الافريقية".

وأشار إلى أن الأهلي لن يفرط في حمدي فتحي على سبيل الاعارة، واشترط 5 مليون دولار لبيع عقده نهائيا من اجل فتح باب التفاوض مع الوكرة القطري أو أي نادٍ آخر.

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