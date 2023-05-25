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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|ميتا تسرح موظفين للمرة الثالثة في أقل من 3 أشهر..تطبيق شهير على هاتفك يتجسس عليك سرا

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

وسط «عام الكفاءة»|ميتا تسرح موظفين للمرة الثالثة في أقل من 3 أشهر

بدأت شركة ميتا Meta المالكة لتطبيق فيسبوك وواتساب وإنستجرام، جولة أخرى من تسريح العمال وسط "عام الكفاءة" للشركة.  أحدث تخفيضات الوظائف هي الجولة الثالثة من سلسلة التخفيضات التي تم الإعلان عنها لأول مرة في مارس.  وقالت الشركة إنها تتوقع إلغاء ما مجموعه 10 آلاف وظيفة على مدار ثلاث جولات.

 

أحدث هواتف Nokia الرائعة .. تبدأ من 490 جنيهًا

أطلقت HMD المسئولة عن نوكيا  هاتفين من الهواتف المميزة الجديدة في الهند اليوم مع Nokia 105 (2023) و Nokia 106 4G.

 

كاميرا 108 ميجا بكسل.. Oppo تطلق هاتفها الجديد بـ 6000 جنيه

أطلقت شركة أوبو Oppo هاتف Oppo K11x المدعوم بمعالج  Snapdragon 695 SoC المقترن بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت ويعمل بواجهة المستخدم ColorOS 13.1 ونظام التشغيل Android.

 

موبايل Oppo Reno 10 وصل أخيرا.. بسعر لن تصدقه ومواصفات مذهلة

كشفت شركة أوبو Oppo عن سلسلة هواتفها الذكية Reno 10 في الصين اليوم.  تتكون السلسلة من 3 أجهزة ، وهي Reno 10 و Reno 10 Pro و Reno 10 Pro Plus , تشترك جميع الهواتف في نفس التصميم ولكنها تختلف في جوانب أخرى حيث  إنها تتميز بمعالجات وكاميرات مختلفة.

 

Vivo تطلق هاتفا اقتصاديا جديدا ينافس Oppo وسامسونج

ظهر هاتف فيفو Vivo S17e في صمت للبيع على موقع الشركة الإلكتروني اليوم، حيث لم يتم الإعلان عن تشكيلة S17 الكاملة بعد ، ولكن التقارير تشير إلى أن الإطلاق سيحدث رسميًا في خلال أسبوع واحد بالضبط ، في 31 مايو.

 

صدمة الخميس.. نتفليكس تفرض رسوما إضافية مقابل مشاركة الباسورد

بدأت نتفليكس Netflix ، التي كانت تركز على الحملة على ممارسة مشاركة كلمات المرور ، أخيرًا في فرض رسوم على مشاركة الحساب في الولايات المتحدة.

 

أقوى عرض يوم الخميس.. خصم 46% على تحفة أوبو رينو

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات، إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر مايو.

 

نفس شكل iPhone 14 Pro..موبايل Realme الأكثر مبيعا بـ 4070 جنيها فقط

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر مايو.

 

احذفه فورا.. تطبيق شهير على هاتفك يتجسس عليك سرا

أبلغ فريق الأمن السيبراني بشركة ESET، وهي شركة أمن وتكنولوجيا المعلومات ومقرها في سلوفاكيا، شركة جوجل الأمريكية، عن وجود تطبيق أندرويد يخالف طبيعة عمله ويتجسس على مستخدميه سرا.

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