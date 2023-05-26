موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدروي والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الجمعة لمتابعه مباراة الأهلي وطلائع الجيش في إطار منافسات الجوله ال ٢٢ من بطولة الدوري المصري .

وتنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم الجمعة في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب استاد الكلية الحربية .

ويذاع مباراة اللاهلي وطلائع الجيش عبر قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري للمباريات الدوري المصري الممتاز .

ويخوض الأهلي المباراة برصيد 56 نقطة من 22 مباراة ، حيث حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 5 مباريات.

بينما يخوض طلائع المباراة برصيد 26 نقطة محتل المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول المسابقة جمعهم من 27 مباراة ، وحقق الطلائع الفوز في 5 مباريات .



