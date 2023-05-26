عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدروي والقنوات الناقلة

صدى البلد

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الجمعة لمتابعه مباراة الأهلي وطلائع الجيش في إطار منافسات الجوله ال ٢٢ من بطولة الدوري المصري .

 

وتنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم الجمعة في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب استاد الكلية الحربية .

 

ويذاع مباراة اللاهلي وطلائع الجيش عبر قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري للمباريات الدوري المصري الممتاز .

 

ويخوض الأهلي المباراة برصيد 56 نقطة من 22 مباراة ، حيث حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 5 مباريات.

 

 بينما يخوض طلائع  المباراة برصيد 26 نقطة محتل المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول المسابقة  جمعهم من 27 مباراة ، وحقق الطلائع الفوز في 5 مباريات .

 


 

استاد الكلية الحربية الأهلى الاهلي وطلائع الجيش الدوري المصري الدوري المصري الممتاز الكرة المصرية الكلية الحربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار سعودي عاجل بشأن مطار سفنكس المصري

هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية

صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

مفاجأة .. الأهلي يستقر على رحيل كهربا بنهاية الموسم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 - 5 - 2023 في مصر

المدرب طلبه بالاسم| هكذا رد الأهلي على رغبة كولر في ضم رمضان صبحي

كابتن الأهلي يقترب من الانضمام للزمالك

صدمة جديدة لجماهير الأهلي | نجما الفريق في طريقهما للزمالك

موضوعات متعلقة

الرحيل بشروطها الخاصة..فيديو لجدة عارضة أزياء شهيرة تثير الجدل على السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

كيف أدرك ساعة الإجابة يوم الجمعة .. وبمَ أدعو ليتحقق رغبتي؟

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. الأحد

لأصحاب الدخل المحدود.. فيفو تستعد لإطلاق هاتفين مع ذاكرة عشوائية 12جيجابايت رام

مسألة وقت|نبأ سار من نجم الأهلي لجماهير الفريق

تراجع هائل في سعر النفط عالميا

صدمة مدوية |إسلام صادق: الأهلي يقرر رحيل كهربا بنهاية الموسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فاكهة صيفية تحميك من السرطان

سيدة قوقازية تثير الجدل بالطهي باستخدام حليب الثدي.. اعرف القصة؟

الرحيل بشروطها الخاصة..فيديو لجدة عارضة أزياء شهيرة تثير الجدل على السوشيال ميديا

طريقة عمل كمبوت الخوخ بأقل التكاليف

فيديو

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

عمرو دياب ونجيب ساويرس مع نمبر وان.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده للمرة الثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ