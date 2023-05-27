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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. جوجل تحظر تطبيق خبيث يسجل لـ مستخدمي أندرويد.. تسريبات تكشف مواصفات سلسلة هونر Honor 90

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

لو بتستخدم واتساب.. إزاي تكشف أي حد عامل خاصية إخفاء الأون لاين

يمتلك تطبيق واتساب العديد من مزايا الخصوصية لتحسين تجربة المستخدم وخصوصيته على المنصة، ولعل آخرها هي ميزة إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت أو ما يعرف بـ إخفاء آخر ظهور في الواتساب.

 

شحن في 15 دقيقة فقط.. تعرف على هاتف شاومي الأكثر مبيعا

كشفت شركة شاومي النقاب عن سلسلة هواتفها الجديدة Redmi Note 12 في الصين في أواخر شهر أكتوبر الماضي، وبعد فترة شقت النماذج الثلاثة طريقها إلى الأسواق العالمية كأحد أفضل هواتف أندرويد لعام 2023.

 

احذفه من موبايلك .. جوجل تحظر تطبيق خبيث يسجل لـ مستخدمي أندرويد

لطالما كان منع البرامج الضارة من الوصول إلى هواتف أندرويد مهمة صعبة، ففي كل مرة تطرح فيها جوجل إجراءات أمنية جديدة، يبدأ المتسللين في تطوير برامج ضارة أو ابتكار حيل أكثر تطورا لـ تجاوزها.

 

بدقة4 نانومتر وكاميرا 200 ميجابكسل.. تسريبات تكشف مواصفات سلسلة هونر Honor 90

تعتزم العلامة التجارية الصينية هونر Honor، الكشف عن سلسلة هواتفها المرقمة التالية، والتي ستنطلق تحت اسم Honor 90، ومن المقرر الإعلان عنها يوم الأثنين القادم الموافق 29 مايو.

 

في ثوان.. احمى محادثاتك المهمة على واتساب بهذه الطريقة

يعتمد ملايين المستخدمين على تطبيق واتساب WhatsApp، كوسيلة للتواصل بشكل خاص وآمن مع الآخرين، وهذا هو السبب في أن مطوري الشركة يبحثون باستمرار عن طرق جديدة لتحسين خدمة المراسلة المشفرة مع وضع هذه المبادئ الأساسية في الاعتبار.

 

تغنيك عن اللاب توب.. أفضل أجهزة تابلت في 2023

يضم سوق الأجهزة اللوحية، العديد من أجهزة تابلت المميزة والقوية بما يكفي لتكون بدائل ممتازة للكمبيوتر المحمول من حيث الأداء، وسواء كان الجهاز اللوحي يلبي احتياجاتك المهنية، أو تابلت مخصص للمدرسة، ستجد ما تبحث عنه من بين مجموعة أجهزة لوحية متينة ورخيصة أطلقتها الشركات العالمية خلال عام 2023، إليك أبرزها خلال السطور التالية.

 

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تقدم مواقع التجارة الإلكترونية باستمرار تخفيضات مذهلة على الهواتف الذكية، مما يمنح العملاء فرصة لشراء هواتف باهظة الثمن بتكلفة أقل بكثير من قيمتها الحقيقية.

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