تغنيك عن اللاب توب.. أفضل أجهزة تابلت في 2023

يضم سوق الأجهزة اللوحية، العديد من أجهزة تابلت المميزة والقوية بما يكفي لتكون بدائل ممتازة للكمبيوتر المحمول من حيث الأداء، وسواء كان الجهاز اللوحي يلبي احتياجاتك المهنية، أو تابلت مخصص للمدرسة، ستجد ما تبحث عنه من بين مجموعة أجهزة لوحية متينة ورخيصة أطلقتها الشركات العالمية خلال عام 2023، إليك أبرزها خلال السطور التالية.



أفضل جهاز تابلت في 2023

1. تابلت iPad Pro 12.9 (2022):

يتميز تابلت آبل iPad Pro 12.9 (2022)، بالعمل مع معالج الشركة الأحدث M2، الذي يمتاز بوحدة معالجة مركزية ثمانية النواة، أسرع بنسبة تصل إلى 15 بالمائة من سابقه M1، والتي تمنح الجهاز الكثير من القوة للتعامل مع جميع مهام التعلم الآلي بسلاسة.

ويأتي iPad Pro 12.9 (2022)، بشاشة من نوع Liquid Retina XDR، بقياس 12.9 بوصة، بدقة 2048 × 2732 بكسل، تدعم معدل تحديث مرتفع بتردد 120 هرتز، ويضم كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 + 10 ميجابكسل، ويحزم بطارية بقوة 10758 مللى أمبير، ويتوفر بسعر يبدأ من 49 ألف جنيه مصري.

iPad Pro 12.9 (2022)

2. تابلت Galaxy Tab S8 Ultra:



يعد تابلت Galaxy Tab S8 Ultra، أكبر جهاز لوحي تطلقه سامسونج في تاريخها، فهو يأتي بشاشة ضخمة من نوع Super AMOLED، بقياس 14.6 بوصة، بدقة 1848 × 2960 بكسل، تدعم معدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتز، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13.

ويعد Galaxy Tab 8 Ultra، أول جهاز لوحي من سامسونج يحتوي على نوتش مخصص للكاميرا الأمامية، والذي يحتوي على كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا فائقة بدقة 6 ميجابكسل، ويعمل الجهاز اللوحي بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 1، ويحتوي على بطارية عملاقة بسعة 11200 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 45 وات، ويتوفر مقابل سعر يبدأ من 37 ألف و900 جنيه مصري.

تابلت Galaxy Tab S8 Ultra

3. تابلت iPad Air (2022):

يتميز تابلت iPad Air (2022)، بالعمل مع معالج شركة آبل M1، الذي يمتاز بوحدة معالجة مركزية ثمانية النواة، والتي تمنح الجهاز الكثير من القوة للتعامل مع جميع مهام التعلم الآلي بسلاسة.

ويأتي جهاز iPad Air (2022)، بشاشة من نوع Liquid Retina XDR، بقياس 10.9 بوصة، بدقة 1640 × 2360 بكسل، تدعم معدل تحديث مرتفع بتردد 120 هرتز، ويضم كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل، ويحزم بطارية تدوم حتى 10 ساعات بالشحنة الواحدة، ويتوفر بسعر يبدأ من 44 ألف جنيه مصري.