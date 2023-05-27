عرض اليوم.. خصم 24% على جوال آيفون 13 من آبل

تقدم مواقع التجارة الإلكترونية باستمرار تخفيضات مذهلة على الهواتف الذكية، مما يمنح العملاء فرصة لشراء هواتف باهظة الثمن بتكلفة أقل بكثير من قيمتها الحقيقية.

وتشمل عروض الصيف، خصومات رائعة على هواتف الفلاجشيب الرائدة من آبل، حيث توفر مواقع التجارة الإلكترونية عروض مغرية على هواتف آيفون.

خصم 24% على جوال آيفون 13 من آبل

ويتوفر جوال آيفون 13 من آبل، لحسن الحظ، مقابل خصم يقدر بـ 24%، على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في السعودية.

ويتوفر جوال آيفون 13، بسعة 4 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، باللون الأزرق في السعودية، مقابل سعر 2879 ريال سعودي، بدلا من 3799 ريال سعودي.

خصم 24% على جوال آيفون 13 من آبل

مواصفات جوال آبل آيفون 13

يتميز جوال آيفون 13، بشاشة من نوع Super Retina XDR OLED، ويبلغ قياسها 6.1 بوصة، تتميز بطبقة حماية من نوع ceramic shield لحمايتها، تدعم معدل تحديث يبلغ 12 هرتز فى الثانية، وكثافة بكسل تبلغ 460 بكسل في البوصة.

خصم 24% على جوال آيفون 13 من آبل

ويعمل جوال آيفون 13، بواسطة معالج آبل الرائد A15 Bionic، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت.

خصم 24% على جوال آيفون 13 من آبل

ويأتي جوال آيفون 13، بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 12 ميجابكسل إلى جانب كاميرا عريضة بدقة 12 ميجابكسل، تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار في الثانية، مع فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي جوال آيفون 13، بطارية بقوة 3240 مللي أمبير في الساعة، وتأتي مع دعم للشحن السريع يصل إلى 20 وات.