عرض الجمعة.. خصم 74% على جوال جوجل بيكسل 6 برو

تشمل عروض الصيف، خصومات رائعة على هواتف الفلاجشيب الرائدة من سامسونج وجوجل وشاومي، حيث توفر مواقع التجارة الإلكترونية عروض مغرية على الهواتف الذكية الباهظة الثمن، مما يمنح العملاء فرصة لشراء الهاتف الذي يرغبون بشراؤه بتكلفة أقل بكثير من قيمته الحقيقية.

خصم رائع على جوال جوجل بيكسل 6 برو

ولحسن الحظ، يتوفر جوال جوجل بيكسل 6 برو، مع خصم مذهل ضمن عروض الصيف على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في الامارات.

وقد حصل جوال جوجل بيكسل 6 برو، على خصم رائع يصل إلى 74% من سعره الأساسي، ويتوفر الجهاز الذي يأتي بسعة 12 جيجابايت رام، وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، باللون الأسود في الامارات، مقابل سعر 1514 درهم إماراتي، بدلا من سعر البيع الأصلي 5999 درهم إماراتي.

خصم 74 % على جوال جوجل بيكسل 6 برو

مواصفات جوال جوجل بيكسل 6 برو

يتميز جوال جوجل بيكسل 6 برو، بشاشة مسطحة عالية الدقة من نوع LTPO AMOLED، يبلغ قياسها 6.4 بوصة، بجودة عرض +FHD، وبدقة 1440 × 3120 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزفي الثانية، و تقنية HDR10+، محمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج من نوع Gorilla Glass Victus.

خصم 74 % على جوال جوجل بيكسل 6 برو

ولعشاق التصوير، يتمتع جوال جوجل بيكسل 6 برو، بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، مع كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة ultrawide بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة تليفوغرافية بدقة 48 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 11 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

خصم 74 % على جوال جوجل بيكسل 6 برو

ويعمل جوجل بيكسل 6 برو، بواسطة معالج Google Tensor من إنتاج شركة جوجل، مع نظام حماية يسمى Titan M2 security، والذذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و 512 جيجابايت.

خصم 74 % على جوال جوجل بيكسل 6 برو

ويحتوى جوال جوجل بيكسل 6 برو، على بطارية كبيرة بقوة 5003 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 23 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C من 1 إلى 50 % في غصون 30 دقيقة فقط، وبفضل ميزة Extreme Battery Saver يدوم عمر البطارية حتى 48 ساعة.