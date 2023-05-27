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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بدقة4 نانومتر وكاميرا 200 ميجابكسل.. تسريبات تكشف مواصفات سلسلة هونر Honor 90

Honor 90 و Honor
Honor 90 و Honor 90 Pro

تعتزم العلامة التجارية الصينية هونر Honor، الكشف عن سلسلة هواتفها المرقمة التالية، والتي ستنطلق تحت اسم Honor 90، ومن المقرر الإعلان عنها يوم الأثنين القادم الموافق 29 مايو.

وعلى غرار سابقتها Honor 80، ستتألف سلسلة هونر الجديدة حسبما ذكر موقع "gizmochina"، من طرازين هما: Honor 90 و Honor 90 Pro، وقبل إطلاقها بشكل رسمي كشفت التسريبات المزيد من التفاصيل حول مواصفات وتصميم وكاميرا هذه الهواتف الذكية القادمة.

 

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التصميم والشاشة

من المتوقع أن تتميز سلسلة هواتف هونر القادمة Honor 90 و Honor 90 Pro بتصميم أنيق وعصري، حيث تشير الصور المسربة للهواتف إلى أن الشركة قد اختارت الحفاظ على مخطط تصميم مماثل للوحة الخلفية، مع اختلاف طفيف مقارنة بالتشكيلة السابقة، وهو فصل جزيرتي الكاميرا عن بعضهما قليلا.

ووفقا للتسريب، سيحتوي تسريب مواصفات سلسلة هوتر Honor 90
 على شاشة كبيرة الحجم من نوع OLED بقياس 6.7 بوصة، بفتحة ثقب واحدة منحنية من جميع الجوانب الأربعة.

ومن المتوقع أن تقدم هذه الشاشة دقة 1.5K + ومعدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز في الثانية، مما يضمن تجربة سلسة ومذهلة بصريا، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتضمن الشاشة ميزة تعتيم PWM عالية جدا تبلغ 3840 هرتز لتحسين جودة الصورة.

Honor 90

ومن ناحية أخرى، يشاع أن هاتف Honor 90 Pro سيحتوي على شاشة من نوع OLED أكبر قليلا، بقياس 6.78 بوصة منحنية من جميع الجوانب، مصحوبة بنوتش عريض للكاميرا الأمامية على شكل حبة.

ومن المحتمل أن تشترك هذه الشاشة في نفس المواصفات الإصدار الأساسي بسلسلة هونر 90، بما في ذلك دقة 1.5K + ، ومعدل التحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وميزة تعتيم PWM عالية جدا تبلغ 3840 هرتز، مما يوفر للمستخدمين تجربة مشاهدة غامرة وعالية الجودة، ومن المتوقع أن يكون كلا الهاتفين مصنوعين من مواد عالية الجودة مثل الزجاج والمعدن.

الأداء

يشاع أن هاتف Honor 90 Pro القادم، سيأتي مزودا بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ Gen 1 بسرعة 3.0 جيجاهرتز، مما يضمن أداءً استثنائيا ووظائف سلسة، بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي على بطارية قوية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع قدرة شحن سريعة مذهلة تبلغ 90 وات.

ومن المرجح أن يحتوي هاتف Honor 90 على معالج Snapdragon 7 Gen 1 بسرعة 2.5 جيجاهرتز، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ووحدة معالجة مركزية أسرع، ووحدة معالجة رسومات أكثر قوة، ومزود خدمة إنترنت محسّن، ومودم 5G أسرع.

وعلاوة على ذلك، من المفترض أن يأتي Honor 90 مزودا ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، مصحوبة بشحن سريع بقدرة 66 وات.

Honor 90

الكاميرات

من المتوقع أن يوفر كل من Honor 90 و Honor 90 Pro إمكانات رائعة للكاميرا، وسيأتي الإصدار الأساسي مزودا بكاميرا أمامية واحدة بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا خلفية ثلاثية، تضم مستشعر أساسي HP3 من إنتاج شركة سامسونج بدقة 200 ميجابكسل مع فتحة عدسة f / 1.9 واسعة.

وسيأتي هاتف Honor 90 Pro بكاميرا أمامية مزدوجة، تتكون من مستشعرات بدقة 50 ميجابكسل، سيمكن هذا الإعداد المستخدمين من التقاط صور سيلفي مفصلة ونابضة بالحياة، وسيتميز بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها ستأتي مزودة بمستشعر سامسونج HP3 بدقة 200 ميجابكسل مع فتحة f / 1.9 واسعة، متصل بعدسة تكبير بدقة 32 ميجابكسل، مما يسمح للمستخدمين بتكبير والتقاط الصور البعيدة بوضوح.

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