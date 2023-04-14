سعر ومواصفات هونر Magic 5 Pro.. موبايل بإمكانيات رائدة وأسعار منافسة

تعد شركة هونر واحدة من شركات تصنيع الهواتف الذكية الصينية، التي تتميز بتصميم مجموعة من أنجح الهواتف الذكية متوسطة الفئة في السوق، ومؤخرا أعلن العملاق الصيني عن هاتف رائد بمواصفات قوية يمكنها أن تقضي على هيمنة سامسونج وشاومي في هذا القطاع.



وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، كشفت هونر عن هاتفها الرائد الجديد Honor Magic 5 Pro، من خلال فعاليات مؤتمر MWC 2023، والذي يأتي مزودًا بأحدث معالجات شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 8 Gen 2 مع ذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ سعتها 12 جيجابايت وتخزين داخلى بسعة 512 جيجابايت.

مواصفات هاتف هونر Honor Magic 5 Pro



يتميز هاتف هونر الجديد Honor Magic 5 Pro، بشاشة منحنية من كلا الجانبين من نوع OLED، كبيرة الحجم بقياس6.81 بوصة، بجودة عرض +FHD، بكثافة 461 بكسل في البوصة، بسطوع أقصى 1800 شمعة.

Honor Magic 5 Pro

وتدعم شاشة هاتف هونر Honor Magic 5 Pro، تقنية التدرج اللوني الواسع DCI-P3 وتقنية +HDR10، كما تدعم معدل تحديث تكيفي من 1 إلى 120 هرتز في الثانية، والتي تتغير وفقا للمحتوي المعروض على الشاشة، كما تدعم تقنية التعتيم الفائق بتردد 2160 هرتز، مما يوفر أفضل تجربة مع أقل استهلاك للطاقة.

ويتم تشغيل هاتف Honor Magic5 Pro، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، والذي يأتي مقترنا بمعالج رسوميات Adreno 740، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.

Honor Magic 5 Pro

وبالنسبة للتصوير الفوتواغرافي، يمتاز هاتف هونر Honor Magic 5 Pro، بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، يأتي في جزيرة دائرية الشكل تطلق عليها الشركة اسم Star Wheel، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع UltraWide بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا مقربة Periscope بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري حتي 3.5x والتقريب الرقمي حتى 100x، مع دعم التثبيت البصري OIS، مع وجود كاميرا ToF للعمق.

ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية بدقة 12 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، والتي تدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K، وزودت هونر نظام الكاميرا الجديد أيضا بميزة تسمى Falcon Capture، والتي تعد بالقدرة على التقاط صورة واضحة لموضوع متحرك. اختبرت التركيز البؤري التلقائي المستمر على الكاميرا الرئيسية وحققت نتائج ممتازة.

Honor Magic 5 Pro

ويحزم هاتف Honor Magic 5 Pro، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في ساعة، تدعم الشحن السلكي الفائق السرعة بقدرة 66 وات، مع دعم الشحن اللاسلكي السريع SuperCharge بقدرة 55 وات.

وتشمل مزايا الاتصال بالهاتف، دعم شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي الأسرع Wi-Fi 6 ، ودعم تقنية البلوتوث BT5.2، وتقنية الدفع الالكتروني NFC، مع مستشعر IR، كما يدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP68.

Honor Magic 5 Pro

سعر هونر ماجيك 5 برو

ويعد Honor Magic 5 Pro، هو هاتف ذكي ممتاز ومجهز بمواصفات رائعة، وأداء جيد مقارنة بالهواتف الرائدة، ويوفر عدسة كاميرا لائقة، وسعة تخزين كبيرة، ودعم شحن أسرع، وجودة عرض لا تشوبها شائبة. كما يتميز بعمر بطارية مذهل، كل هذا مقابل سعر خرافي يبدأ من 1270 دولار (أي ما يعادل 39 ألف و200 جنيه مصري).