نشرة المرأة .. 22 نصيحة لحماية نفسك وأسرتك ومنزلك من العاصفة الترابية.. أطعمة ومشروبات تنظف الرئة من الغبار ونصائح للقيادة بأمان

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:
متستهتريش.. 22 نصيحة لحماية نفسك وأسرتك ومنزلك من العاصفة الترابية
تفادي التعرض للهواء الخارجي خلال العواصف الترابية هو الأفضل للوقاية من المخاطر التي يمكن أن تسببها العاصفة الترابية .
لحماية الجهاز التنفسي من العاصفة.. أطعمة ومشروبات تنظف الرئة من الغبار
كشفت الدكتورة هناء جميل استشارى الغدة الدرقية والباطنة عن بعض الأطعمة الصحية والمشروبات المفيدة خلال العواصف الترابية للحفاظ على صحة الجسم وتقوية جهاز المناعة.
10 نصائح للقيادة الآمنة أثناء العاصفة الترابية
ماذا أفعل اذا اضطرت للقيادة أثناء العاصفة الترابية؟سؤال يتردد على السنة الكثير لذلك نكشف عن بعض النصائح التي قدمها الدكتور مدحت عبد الحليم، استشاري الكلي من خلال تصريحات خاصة لصدي البلد وقال الآتي..
استعد لحالات الطوارئ.. احمي نفسك من العاصفة الترابية بـ 10 نصائح
كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وحذرت من استمرار الغطاء السحابي علي كافة الأنحاء؛ شمال وجنوب الصعيد وسيناء والمدن المطلة علي خليج السويس والبحر الأحمر؛ وبالتالي تكون فرص الأمطار قائمة على المناطق السالف ذكرها خفيفة إلي متوسطة الشدة ورعدية أحيانا.