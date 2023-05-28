نشرة المرأة .. 22 نصيحة لحماية نفسك وأسرتك ومنزلك من العاصفة الترابية.. أطعمة ومشروبات تنظف الرئة من الغبار ونصائح للقيادة بأمان

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تفادي التعرض للهواء الخارجي خلال العواصف الترابية هو الأفضل للوقاية من المخاطر التي يمكن أن تسببها العاصفة الترابية .

كشفت الدكتورة هناء جميل استشارى الغدة الدرقية والباطنة عن بعض الأطعمة الصحية والمشروبات المفيدة خلال العواصف الترابية للحفاظ على صحة الجسم وتقوية جهاز المناعة.

ماذا أفعل اذا اضطرت للقيادة أثناء العاصفة الترابية؟سؤال يتردد على السنة الكثير لذلك نكشف عن بعض النصائح التي قدمها الدكتور مدحت عبد الحليم، استشاري الكلي من خلال تصريحات خاصة لصدي البلد وقال الآتي..

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وحذرت من استمرار الغطاء السحابي علي كافة الأنحاء؛ شمال وجنوب الصعيد وسيناء والمدن المطلة علي خليج السويس والبحر الأحمر؛ وبالتالي تكون فرص الأمطار قائمة على المناطق السالف ذكرها خفيفة إلي متوسطة الشدة ورعدية أحيانا.