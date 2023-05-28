استعد لحالات الطوارئ.. احمي نفسك من العاصفة الترابية بـ 10 نصائح

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وحذرت من استمرار الغطاء السحابي علي كافة الأنحاء؛ شمال وجنوب الصعيد وسيناء والمدن المطلة علي خليج السويس والبحر الأحمر؛ وبالتالي تكون فرص الأمطار قائمة على المناطق السالف ذكرها خفيفة إلي متوسطة الشدة ورعدية أحيانا.

فى إطار هذا قدم خبير التغذية عبد الرحمن شمس من خلال تصريحات خاصة لصدي البلد، بعض النصائح التي يمكن اتباعها للحفاظ على سلامتك خلال العواصف الترابية:

1. ابق في المنزل واغلق النوافذ والأبواب: يجب عليك الاحتماء في الداخل وإغلاق النوافذ والأبواب لمنع دخول الرمل والغبار إلى المنزل.

2. استخدم مكيف الهواء أو مرشح الهواء: استخدم مكيف الهواء أو مرشح الهواء لتنقية الهواء داخل المنزل وتجنب التعرض للجزيئات الضارة.

3. استخدم الكمامات الواقية: ينصح باستخدام الكمامات الواقية لتنفس هواء نظيف وتجنب التعرض للجسيمات الصغيرة في الهواء.

4. تجنب الخروج من المنزل: يجب تجنب الخروج من المنزل إلا في الحالات الضرورية، وإذا كان عليك الخروج، استخدم النظارات الواقية لحماية عينيك من الرمل والغبار.

5. احرص على تغطية الأطعمة والمشروبات: يجب تغطية الأطعمة والمشروبات بإحكام لمنع دخول الرمل والغبار إليها.

6. تجنب القيادة في العواصف الترابية: يجب تجنب القيادة في العواصف الترابية إلا في الحالات الضرورية، وإذا كان عليك القيادة، فحافظ على سرعة انخفاضية واستخدم الأنوار الأمامية والخلفية لتحسين الرؤية.

7. تجنب على مسافة آمنة من المركبات الأخرى: يجب تجنب القرب من المركبات الأخرى في العواصف الترابية لتجنب الحوادث والاصطدامات.

8. تجنب ممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق: ينصح بتجنب ممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق خلال العواصف الترابية لتجنب التعرض للرمل والغبار.

9. تنظيف الأسطح والأرضيات: يجب تنظيف الأسطح والأرضيات بانتظام لإزالة الرمل والغبار المتراكم عليها.

10. الاستعداد لحالات الطوارئ: يجب الاستعداد لحالات الطوارئ وتجهيز حقيبة الطوارئ، وتخزين المؤن والمياه الكافية لفترة طويلة من الزمن، والاحتفاظ بمصدر للطاقة الاحتياطية مثل المولد الكهربائي والشموع والبطاريات الاحتياطية.

أخيرًا، ينصح بمتابعة تحديثات الطقس المحلية والحفاظ على تواصل مع السلطات المحلية لتلقي أية تعليمات أو توجيهات فيما يتعلق بالحفاظ على سلامتك خلال العواصف الترابية.