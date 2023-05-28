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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رئيس جامعة بنها يوضح إجراءات منع الغش وآخر الاستعدادات قبل الامتحانات.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

أوضح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها إجراءات منع الغش وأهم الاستعدادات قبل بدء الامتحانات، قائلًا إنه يتم الاستعداد للامتحانات منذ شهر تقريبًا، ذلك مع وضع معايير لأسئلة الامتحانات على رأسها أن تكون الأسئلة شاملة لكافة أجزاء المنهج مع التركيز على معايير الجودة أيضًا.

وأضاف جمال سوسة  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز” اليوم السبت، أنه بداية من أمس السبت انطلقت أعمال الإمتحانات بكليات جامعة بنها، مايقرب من 70 ألف طالب وطالبة، في 16 كلية ومعهد، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على توفير كافة سبل الراحة للطلاب.

وأكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها أنه ممنوع الدخول بالهواتف والساعات الذكية والسماعات، وهناك عقوبات لأية عمليات شغب أو غش. 
 

جمال سوسة رئيس جامعة بنها جامعة بنها الامتحانات توك شو صدى البلد

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