الصحفيين تعلن موعد حجز وحدات مصيفية في قرية بانوراما بالساحل الشمالي

تعلن لجنة النشاط بنقابة الصحفيين عن بدء حجز وحدات مصيفية بقرية بانوراما بالكيلو 76 بالساحل الشمالي، القرية بها حمامات سباحة للكبار والأطفال ومطاعم وحدائق.

أولا: شالية مصيفي قرب الشاطئ بتراس وحديقة خاصة (3 غرف نوم وريسبشن و 2 حمام )

مجهز بــ: (انترية –سفرة- تليفزيون) و مطبخ كامل . قيمة الاشتراك(8200 جنيهاً ) بعد دعم النقابة.

ثانياً: شالية مصيفي بتراس وحديقة خاصة ( 2غرفة نوم وريسبشن و2 حمام ومطبخ) مجهز بــ : (انترية –سفرة- تليفزيون).قيمة الاشتراك (6540 جنيهاً ) بعد دعم النقابة.

ثالثا: وحدات مصيفية: (2غرفة نوم وحمام وتراس ومطبخ )

مجهز بــ : (انترية –سفرة- تليفزيون). قيمة الاشتراك (5850 جنيهاً) بعد دعم النقابة.

موعد الأفواج على النحو التالى :-

الأسبوع الأول: من الجمعة 16 يونيو حتى الجمعة 23 يونيو .

الأسبوع الثانى: من الجمعة 23 يونيو حتى الجمعة 30 يونيو .

الأسبوع الثالث: من الجمعة 30 يونيو حتى الجمعة 7 يوليو.

الأسبوع الرابع: من الجمعة 7 يوليو حتى الجمعة 14 يوليو .

الأسبوع الخامس: من الجمعة 14 يوليو حتى الجمعة 21 يوليو.

الأسبوع السادس: من الجمعة 21 يوليو حتى الجمعة 28 يوليو.

الأسبوع السابع: من الجمعة 28 يوليو حتى الجمعة 4 أغسطس.

الأسبوع الثامن: من الجمعة 4 أ.غ حتى الجمعة 11 أغسطس .

الأسبوع التاسع:من الجمعة 11 أ.غ حتى الجمعة 18 أغسطس

الأسبوع العاشر : من الجمعة 18 أغ حتى الجمعة 25 أغسطس

الأسبوع 11 : من الجمعة 25 أغسطس حتى الجمعة 1 سبتمبر .

الأسبوع الثانى عشر : من الجمعة1 سبتمبر حتى الجمعة 8 سبتمبر

الأسبوع الثالث عشر : من الجمعة 8 سبتمبر حتى الجمعة 15 سبتمبر .

موعد الحجز



الانتقالات على الزملاء يسدد العضو مبلغ (400 جنيهاً) تأميناً للوحدة ترد في نهاية المصيف، حال عدم وجود تلفيات الاستلام يبدأ 9 صباح الجمعة ، وينتهي 9 صباح الجمعة التى تليها .

يبدأ الحجز اعتبارا من الأربعاء 31/5/2023 بمركز الخدمات بالطابق الأول.