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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| بايدن يعلن التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين.. مفاجأة سارة بشأن الاقتصاد المصري.. أردوغان يكشف مصير السوريين بعد فوزه في الانتخابات

حدث ليلا
حدث ليلا

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها ، الرئيس الأمريكي يعلن التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين ، مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلي بشأن مباراة الوداد، وأردوغان يكشف مصير السوريين عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية.

حقيقة ارتفاع أسعار الأدوية.. الشعبة توضح

أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن شركات الأدوية كل فترة تقوم بـ طلب لـ هيئة الدواء من أجل رفع أسعار بعض الأدوية، وبعد ذلك يتم عمل مقارنة ومن الممكن أن يتم رفع سعر الأدوية.

 

تقرير دولي: مصر ضمن أفضل الأسواق الناشئة لعام 2023| صور

وضع مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 الاقتصاد المصري ضمن أفضل الأسواق الناشئة في العام الحالي 2023.

 

مرتضى منصور: الوضع في الزمالك تحول إلى سرطان

نشر مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك جلسة جمعته بكل أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى جانب وجود مدحت عبد الهادي المدرب العام وعبد الواحد السيد مدير الكرة. وقال منصور خلال فيديو نشره على قناته علي اليوتيوب أنا قاعد في البيت ومعتذر، ولكن ما ينفعش تكون شايف ابنك قدامك بيموت ومش قادر تعمل حاجه.

 

بركلات الترجيح.. انبي يفوز على فيوتشر ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

انتهت مباراة إنبي وفيوتشر، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، والتي أقيمت على ملعب بتروسبورت. وتأهل إنبي إلى ربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على منافسه فريق فيوتشر بركلات الترجيح بنتيجة 6-5.

 

السعة الكاملة| مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلي بشأن مباراة الوداد

أكد الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، أن النادي الأهلي طالب من الكاف بالموافقة على السماح لـ 20 ألف متفرج لـ مباراة بالقاهرة أمام الوداد.

 

الرئيس الأمريكي يعلن التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، عن التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين مع رئيس مجلس النواب مكارثي.

 

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين الفلسطينية | فيديو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين الفلسطينية.

 

أردوغان يكشف مصير السوريين عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، على عمله للتغلب على الصعاب والمشكلات خلال الفترة المقبلة من حكمه.

 

 

تطور خطير.. وصول سفينة حربية يابانية إلى كوريا الجنوبية.. تفاصيل

وصلت سفينة حربية يابانية تصل إلى كوريا الجنوبية لإجراء مناورات بحرية متعددة الجنسيات لاعتراض أسلحة الدمار الشامل.

 

بينهم مسيرات وصواريخ.. أوكرانيا تعلن إسقاط أكثر من 40 هدفا جويا روسيا في كييف

أعلنت الإدارة العسكرية لمدينة كييف الأوكرانية، اليوم الاثنين، إسقاط أكثر من 40 هدفا جويا روسيا.

 

حدث ليلا الرئيس الأمريكي سقف الدين الأهلى الوداد أردوغان

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