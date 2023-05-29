حدث ليلا| بايدن يعلن التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين.. مفاجأة سارة بشأن الاقتصاد المصري.. أردوغان يكشف مصير السوريين بعد فوزه في الانتخابات

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها ، الرئيس الأمريكي يعلن التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين ، مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلي بشأن مباراة الوداد، وأردوغان يكشف مصير السوريين عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية.

أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن شركات الأدوية كل فترة تقوم بـ طلب لـ هيئة الدواء من أجل رفع أسعار بعض الأدوية، وبعد ذلك يتم عمل مقارنة ومن الممكن أن يتم رفع سعر الأدوية.

وضع مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 الاقتصاد المصري ضمن أفضل الأسواق الناشئة في العام الحالي 2023.

نشر مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك جلسة جمعته بكل أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى جانب وجود مدحت عبد الهادي المدرب العام وعبد الواحد السيد مدير الكرة. وقال منصور خلال فيديو نشره على قناته علي اليوتيوب أنا قاعد في البيت ومعتذر، ولكن ما ينفعش تكون شايف ابنك قدامك بيموت ومش قادر تعمل حاجه.

انتهت مباراة إنبي وفيوتشر، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، والتي أقيمت على ملعب بتروسبورت. وتأهل إنبي إلى ربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على منافسه فريق فيوتشر بركلات الترجيح بنتيجة 6-5.

أكد الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، أن النادي الأهلي طالب من الكاف بالموافقة على السماح لـ 20 ألف متفرج لـ مباراة بالقاهرة أمام الوداد.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، عن التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين مع رئيس مجلس النواب مكارثي.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين الفلسطينية.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، على عمله للتغلب على الصعاب والمشكلات خلال الفترة المقبلة من حكمه.

وصلت سفينة حربية يابانية تصل إلى كوريا الجنوبية لإجراء مناورات بحرية متعددة الجنسيات لاعتراض أسلحة الدمار الشامل.

أعلنت الإدارة العسكرية لمدينة كييف الأوكرانية، اليوم الاثنين، إسقاط أكثر من 40 هدفا جويا روسيا.