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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقرير دولي: مصر ضمن أفضل الأسواق الناشئة لعام 2023| صور

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

وضع مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 الاقتصاد المصري ضمن أفضل الأسواق الناشئة في العام الحالي 2023.

وجاءت مصر في التنصيف الصادر عن مؤسسة كيرني للاستشارات العالمية والذي نشره "الشرق-بلومبرج" السعودية، حيث حصلت مصر على 1.46 نقطة.

وجاءت 5 دول عربية من بين أفضل الأسواق الناشئة بمؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في العام الحالي، إذ شملت قائمة تلك الدول كل من الإمارات وقطر والسعودية ومصر والمغرب.

وحصلت الإمارات على 1.72 نقطة لتحتل المرتبة الأولى عربيا، ثم قطر بـ 1.69 نقطة، فالسعودية 1.66 نقطة، ومصر 1.46 نقطة، وفي النهاية المغرب بـ 1.45 نقطة.

 

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