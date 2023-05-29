بركلات الترجيح.. انبي يفوز على فيوتشر ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

انتهت منذ قليل، مباراة إنبي وفيوتشر، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، والتي أقيمت على ملعب بتروسبورت.

وتأهل إنبي إلى ربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على منافسه فريق فيوتشر بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، في مباراة ماراثونية انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وسجل محمد رضا بوبو الأول لفريق فيوتشر في الدقيقة 56، بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء، ليمنح بوبو فريقه هدف التقدم على حساب إنبي.

وتوقفت مباراة فيوتشر وإنبي منذ الدقيقة 56 لمراجعة هدف محمد رضا بوبو، وذلك بعدما اصطدمت الكرة في جسم حكم المباراة نادر قمر الدولة، وتم استكمال الهجمة بشكل طبيعي لتسكن شباك إنبي، وعلى الفور تم استدعاء نادر قمر الدولة حكم مباراة فيوتشر وإنبي من جانب الـ VAR، من أجل مراجعة اللعبة واتخاذ قرار باحتساب الهدف أو إلغائه.

وبعد مرور نحو 20 دقيقة على توقف مباراة فيوتشر وإنبي، عاد نادر قمر الدولة لمراجعة الـ VAR مرة آخرى، ثم عاد واحتسب هدف محمد رضا بوبو، وغادر لاعبو إنبي الملعب بعد مطالبات من الجهاز الفني والإداري لعدم استكمال المباراة بعد تسجيل هدف بوبو، ثم تراجعوا عن قرارهم واستكملوا اللقاء.

واحتسب نادر قمر الدولة ركلة جزاء لصالح فريق إنبي في الدقيقة 110، أي خلال الوقت بدل الضائع، بعدما احتسب حكم مباراة إنبي وفيوتشر 25 دقيقة وقتا بدلا من الضائع بعد توقف المباراة.

وسجل أحمد كالوشا هدف التعادل لفريق إنبي في الدقيقة 111 من عمر المباراة، من ركلة جزاء، رغم محاولات محمود جنش لإبعاد الكرة عن مرماه.



وأشهر نادر قمر الدولة بطاقة حمراء في وجه عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي فيوتشر، بعد اعتراضه على احتساب ركلة جزاء لفريق إنبي.

وانتهى الوقت الأصلي من مباراة إنبي وفيوتشر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، لتتجه المواجهة إلى الوقت الإضافي من شوطين لمدة 30 دقيقة.

ولم يحسم الوقت الإضافي الفائز من مباراة إنبي وفيوتشر، ليتم الاحتكام إلى ركلات جزاء لتحديد هوية المتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر.

وفاز فريق إنبي على منافسه فريق فيوتشر، بركلات الجزاء بنتيجة 6-5، ليحجز مقعده في ربع نهائي كأس مصر، بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.



ويواجه إنبي في ربع نهائي كأس مصر الفائز من مباراة النجوم وسموحة، والتي تقرر إقامتها يوم السبت 24 يونيو في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب السكة الحديد.