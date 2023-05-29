أردوغان يكشف مصير السوريين عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، على عمله للتغلب على الصعاب والمشكلات خلال الفترة المقبلة من حكمه.

وقال أردوغان في خطاب النصر: "من أولوياتنا تضميد جروح ضحايا الزلزال، والتضخم سيتراجع قريبا وسنواجه آثار الزلزال".

وأضاف: "تحقيق الأمن والاستقرار أمر هام وعلينا بناء اقتصاد إنتاجي لبلادنا، ومستمرون في مكافحة التنظيمات الإرهابية دون توقف".

وفيما يخص السوريين، قال: "العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم من أساس سياساتنا، وسنعمل على عودة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم".

وتمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الفوز بالانتخابات الرئاسية في الجولة الثانية متفوقا على منافسه زعيم حزب المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.