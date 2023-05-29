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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور: الوضع في الزمالك تحول إلى سرطان

صدى البلد

نشر مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك جلسة جمعته بكل أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى جانب وجود مدحت عبد الهادي المدرب العام وعبد الواحد السيد مدير الكرة.


وقال منصور خلال فيديو نشره على قناته علي اليوتيوب " أنا قاعد في البيت ومعتذر، ولكن ما ينفعش تكون شايف ابنك قدامك بيموت ومش قادر تعمل حاجه وقاعدين النهارده عشان نقدر نعمل حاجة عشان خاطر الزمالك ".


وأكد منصور أنه لن يذيع الفيديو كاملا الخاص بجلسة المجلس وجهاز الكرة اليوم ولن يذيعه  إلا بعد مباراة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل من أجل الفريق.

وكشف مرتضى منصور عن أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم السبت المقبل في مكتبه، وسيكون خاصا بحدث سياسي سيعلن عنه، متمنيا أن لايتعرض للشتائم عندما يعلن عن الحدث السياسي، لأن الكل أصبح يتعرض للشتائم في مصر.


وأضاف قائلا: "أعضاء مجلس الإدارة والعمال والموظفين متحملين فوق طاقة البشر، والناس عايزة تقبض لها شهرين الآن ما قبضوش مش عايز أقول لكم بيجروا ورا اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة النادي ".

وواصل منصور تصريحاته مؤكدا أنه لما قال إن هناك مشكله الناس قالت ده بيهدد حتي يخرج الموظفين في مظاهرات، مضيفا أنا لا أهدد، ولكن أشير إلى الأزمة، وقلت إن هناك إنفلونزا في هذا المكان، والآن أصبح المرض سرطانا ياتري هننقذه ولا لأ؟  


واختتم مرتضى تصريحاته بأن هناك مباراة يوم الثلاثاء، ومن الممكن أن نذيع اللقاء والجلسة يوم الاربعاء أو الخميس، مضيفا نحن في أزمة عنيفة، وسواء كنت معزولا أو لا موجودا أو لست موجودا فهناك أمر يحدث  لأول مرة، وهو أن  نادي الزمالك يدفع ثمن لكبريائه ويدفع الثمن لأشخاص بيقولوا زملكاوية وحاجزين عليه.

 

الزمالك اللواء علاء مقلد مجلس إدارة نادي الزمالك مدحت عبد الهادي مرتضى منصور مرتضي منصور

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