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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل فشل تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

صدى البلد

 

أكد طارق حشيش المستشار المالي السابق لنادي الزمالك، أن فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق والدحيل القطري حاليا، اجتمع معي أنا وأيمن يونس، عضو اللجنة المؤقتة في ذلك الوقت لتجديد عقده، وكان هناك سقف مُحدد للتجديد.

وقال حشيش في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "عقد فرجاني ساسي كان العقد الأكبر في مصر بالكامل، وفقًا للعقود المبرمة بين اللاعب ونادي الزمالك، وهناك لاعبين آخرين دوليين مثل علي معلول في النادي الأهلي".

وأضاف: "فرجاني ساسي لاعب كبير، والزمالك حصد الالقاب بعد رحيله بشكل طبيعي، وعقده في الزمالك كان يصل لـ2 مليون يورو سنويًا، وكان يرغب في تجديد عقده بزيادة 50%، بالإضافة للحصول على راتبه بدون ضرائب، وراتب فرجاني كان ثلاث أضعاف أكبر عقد في نادي الزمالك".

وواصل: "لو كان فرجاني موجود في الزمالك بسعر اليورو اليوم، تخيلوا كما سيكون راتبه بالجنيه المصري، فرجاني ساسي كان يحصل على أكبر عقد داخل مصر وبجواره لاعبين كبار أمثال طارق حامد".

وزاد: "نادي الزمالك كان يتحمل راتب فرجاني بالكامل، وفوجئنا بمطالب اللاعب ووكيل أعماله، وقمنا وقتها بتجديد عقود نصف الفريق، مثل فتوح واوباما وشيكابالا وزيزو وغيرهم".

وتابع: "كان هناك ضغوط كبيرة على اللجنة المؤقتة من أجل تجديد عقد فرجاني ساسي، لكن الأرقام المالية كانت كبيرة للغاية، وقبلها كان يفتعل أزمات ويسافر إلى بلاده ويحصل على الانذارات".

وأتم: "كل الأندية تعاني ماليا ويجب زيادة مبالغ الرعاية أضعاف لكل الفرق من أجل الصرف على عقود اللاعبين".

الدحيل القطري الزمالك النادي الأهلي برنامج بوكس تو بوكس أيمن يونس

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