ملك موسى: اجتماع في الزمالك منذ السادسة في منزل مرتضى منصور وأزمات النادي مُتعمدة



أكدت ملك موسى الناقدة الرياضية، أن هناك اجتماعا داخل منزل مرتضى منصور، منذ الساعة السادسة مساء اليوم، بدون حضور سليمان وهدان عضو مجلس النادي.

وتابعت موسى خلال تواجدها ضيفة مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "سليمان وهدان وصلته رسالة بالحضور رغم إيقاف عضويته، ولكنه رفض الذهاب".

وأضافت ملك موسى: "هناك أزمة داخل النادي، بسبب أعضاء النادي المتواجدين في مصيف بمطروح وأتوبيسات النادي، ولكن عدم وجود أتوبيسات أو أطعمة بسبب عدم وجود أموال".

واختتمت: "هناك أموال داخل النادي من العضويات والمحلات داخل النادي، ولكن هناك أشياء غريبة داخل النادي، والموظفين في مطروح هددوا بالعودة لعدم حصولهم على مستحقات منذ شهرين، وما يحدث داخل النادي مُتعمد".