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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم مسيرات وصواريخ.. أوكرانيا تعلن إسقاط أكثر من 40 هدفا جويا روسيا في كييف

كييف
كييف

أعلنت الإدارة العسكرية لمدينة كييف الأوكرانية، اليوم الاثنين، إسقاط أكثر من 40 هدفا جويا روسيا.

وقالت الإدرارة العسكرية لمدينة كييف إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت أكثر من 40 هدفًا جويًا روسيًا بما في ذلك طائرات مسيرة وصواريخ.

وكان أعلن عمدة بلدية العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، اليوم الاثنين، عن وقوع انفجارات في العاصمة الأوكرانية.

وقال عمدة كييف إن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على إسقاط أهداف في سماء العاصمة، مطالبا المواطنين بالبقاء في الملاجئ.

ومن ناحية أخرى، أدانت فرنسا الضربات الصاروخية الروسية وهجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف، وآخرها الهجوم قبل فجر أمس الأحد الذي يعد الهجوم الرابع عشر خلال شهر مايو على العاصمة الأوكرانية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر: "إن الضربات الروسية، التي تأتي بالتزامن مع احتفالات تأسيس مدينة كييف، استهدفت مرة أخرى أهدافا مدنية، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، وأودت بحياة ما لا يقل عن شخصين، وأصابت آخرين".
 

الدفاعات الجوية الأوكرانية الخارجية الفرنسية الضربات الصاروخية الروسية

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