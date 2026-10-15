الولايات المتحدة تعين جوش هاك سفيرًا مؤقتًا لها في اليونان عقب استقالة جيلفويل

أعلنت السفارة الأمريكية لدى اليونان، اليوم الخميس، تعيين جوش هاك، نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في اليونان، سفيرًا مؤقتًا لدى اليونان عقب استقالة السفيرة الأمريكية كيمبرلي جيلفويل أمس الأول الثلاثاء.

وذكرت السفارة- على موقعها الرسمي- أن هاك قد شغل سابقًا منصب نائب مساعد وزير الخارجية المكلف بالإشراف على السياسة المتعلقة بجنوب أوروبا والقوقاز، كما شغل منصب مدير مكتب شؤون جنوب أوروبا، الذي يغطي قبرص واليونان ومالطا وتركيا.

وقد استقالت جيلفويل بعد أن عملت في أثينا لمدة تقل قليلاً عن عام، وجاءت استقالتها عقب أسابيع من تقارير إعلامية زعمت أنها طلبت مبلغاً مالياً من أحد المتبرعين الداعمين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقابل إتاحة فرصة للقاء مسؤولين في الإدارة الأمريكية.