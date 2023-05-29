حقيقة ارتفاع أسعار الأدوية.. الشعبة توضح

أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن شركات الأدوية كل فترة تقوم بـ طلب لـ هيئة الدواء من أجل رفع أسعار بعض الأدوية، وبعد ذلك يتم عمل مقارنة ومن الممكن أن يتم رفع سعر الأدوية.

وأضاف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية، مع الإعلامي عمرو أديب، أن هناك ارتفاع بالفعل في أسعار الأدوية، وأن الارتفاعات بدأت بـ 15 % زيادة على أدوية الأمراض المزمنة، و 20% الأمراض الحادة، وهناك أدوية ارتفعت 25%.

ولفت إلى أن زيادة الدولار وصل لـ 100 %، وأن الزيادة فى أسعار الأدوية يكون من أجل تحسين الأدوية، وأن هناك شركات تتقدم بـ ارتفاع الأسعار كل 6 أشهر.

وكشف أن هناك 5 شركات تقدمت برفع الأسعار، وهناك 25 شركة لم تتقدم بطلب من أجل رفع الأسعار.

وأوضح أن هناك أدوية مصرية تكون ينفس التركيب و الفاعلية، ويكون بنصف سعر المستورد، ولكن بعض المرضى يكون لديهم رغبة في شراء المستورد.