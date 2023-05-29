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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقيقة ارتفاع أسعار الأدوية.. الشعبة توضح

الأدوية
الأدوية

أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن شركات الأدوية كل فترة تقوم بـ طلب لـ هيئة الدواء من أجل رفع أسعار بعض الأدوية، وبعد ذلك يتم عمل مقارنة ومن الممكن أن يتم رفع سعر الأدوية.

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وأضاف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية، مع الإعلامي عمرو أديب، أن هناك ارتفاع بالفعل في أسعار الأدوية، وأن الارتفاعات بدأت بـ 15 % زيادة على أدوية الأمراض المزمنة، و 20% الأمراض الحادة، وهناك أدوية ارتفعت 25%.

ولفت إلى أن زيادة الدولار وصل لـ 100 %، وأن الزيادة فى أسعار الأدوية يكون من أجل تحسين الأدوية، وأن هناك شركات تتقدم بـ ارتفاع الأسعار كل 6 أشهر.

وكشف أن هناك 5 شركات تقدمت برفع الأسعار، وهناك 25 شركة لم تتقدم بطلب من أجل رفع الأسعار.

وأوضح أن هناك أدوية مصرية تكون ينفس التركيب و الفاعلية، ويكون بنصف سعر المستورد، ولكن بعض المرضى يكون لديهم رغبة في شراء المستورد.

شعبة الأدوية الأدوية شركات الأدوية الحكاية عمرو أديب اسعار الأدوية

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