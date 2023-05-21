صحة الشيوخ: صناعة الأدوية حيوية واستراتيجية وحجم التصدير 284 مليون دولار

أشاد النائب احمد عبد الماجد الأحمر أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، بجهود لجنة الصحة بمجلس الشيوخ في مجال النهوض بقطاع الدواء ، مؤكدا ان هذا من منطلق احساسنا الوطني وحرصنا علي المصلحة العامة.

ولفت الأحمر خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم إلى أن صناعة الأدوية صناعة حيوية واستراتيجية ، وعقدت لجنة الصحة 13 جلسة تؤكد اهتمامنا بصناعة الدواء .

وشدد الأحمر على أن حجم التصدير وصل الي 284 مليون دولار فيما يخص الدواء ، ونحتاج الي زيادة هذة النسب حتي تتناسب مع طموحاتنا في الجمهورية الجديدة.

ونعي الأحمر في كلمته النائب الراحل محمود بكري الذي وافته المنيه الاسبوع الماضي ، موكدا أن بلده قنا فقدت رجل من خيرة ابنائها الذي طالما لمسنا فيه من حبه للخير ومساعدة الفقراؤ وتقدم الاحمر بالعزاء لاسرته وانا لله وانا اليه راجعون .