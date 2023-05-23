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رئيس التحرير
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عوج تاج الدين: لدينا مخزون استراتيجي من الأدوية و88% منها منتجة محليا

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن الدولة المصرية لديها مخزون استراتيجي من الأدوية في مختلف التخصصات، مشيرا إلى أن أسعار الدواء في مصر الأرخص عالميا و88% من الأدوية يتم إنتاجها محليا.

وقال تاج الدين، خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنى إنشاء مدينة الدواء لصناعة الأدوية التقليدية أو غير التقليدية، علما أن هناك 177 شركة دواء في مصر تعمل على تغطية حاجة السوق المحلي من الدواء.

واعتبر أن وجود صناعة دوائية قوية تسهم في خدمة الدولة المصرية، كما أن هناك تسهيلات وامتيازات كبيرة في الاستثمار بصناعة الدواء، خاصة استيراد مستلزمات الإنتاج وإعفاء المواد الخام التي تدخل في صناعة الدواء من القيمة المضافة.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى أن تسعير الأدوية مبني على مجموعة من المعايير المختلفة، كما أن هيئة الدواء هي من تحدد أسعار الدواء، وتعد أسعار الدواء في مصر هي الأرخص في العالم، وهذا الأمر حقيقة، علما أن الدولة تضخ ملايين الدولارات من أجل الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الطبية، فيما تتجه بعض شركات الأدوية رفع أسعار بعض منتجاتها الدوائية.

وعن بيان منظمة الصحة حول وجود وباء جديد، قال عوض تاج الدين، إن رصد أي أوبئة من المحتمل انتشارها يدخل في إطار عمل منظمة الصحة العالمية، على غرار ما حدث في فيروس كورونا، موضحا أنه لا توجد أي أعراض أو مؤشرات حول وجود وباء جديد، كما أن المنظمة تحذر من الأوبئة من أجل الوقاية منها.

وتابع "الهدف من بيان منظمة الصحة العالمية حول وجود وباء جديد قد يحدث قريبا، توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة"، مضيفا أن هناك العديد من البيانات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية حول انتشار أوبئة، ولكن هذا الأمر من أجل اتخاذ التدابير الوقائية.

وأضاف تاج الدين، أن وزارة الصحة في مصر بها لجنة لرصد ومتابعة أي نشاط وبائي واتخاذ التدابير الوقائية لمنع انتشار أي فيروس.

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