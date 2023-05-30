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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الحب لا يعرف مستحيلا.. قصة مؤثرة لرجل تزوج في الـ48 من عمره

عادل الفونس وزوجته
عادل الفونس وزوجته

“الحب لا يعرف المستحيل” طبق رجل وزوجته هذه المقولة، حيث نشر في عيد زواجهما الثامن كيف وجدا بعضهما، أحب الحياة بسببها، ليتزوجا وهو في الثامنة والأربعين من عمره، يثبت مقولة أن الحب موجود دائماً  ولا ينبغي الاستسلام لليأس.  

قبل 8 سنوات ، كان عادل الفونس 48 سنة و4 أشهر و12 يوماً. في تلك المرحلة من حياته ، كان قد يئس تقريباً من فرصة الزواج ، خاصة وأن متطلباته كانت تزداد مع تقدم العمر في حين كانت فرصه تتناقص. لم يجد شريكة حياة مناسبة له.

إلا أن الله كتب له أياما أفضل، وعلى حد وصفه بعث الله له :"أجمل امرأة في الدنيا وأنسب شريكة" كما يصفها. وافقت عليه دون أي متطلبات مادية أو اجتماعية.

قصة زواج عادل الفونس

يتذكر عادل أنه في يوم زفافه لم يكن لديه حتى بدلة جديدة. اضطر أصدقاؤه أن يأخذوا منه مناديله لمسح وجهه وأن يحلقوا لحيته وأن يطعموه ويشربوه كوباً من القهوة حتى يبدو مقبولاً في منظره في يوم زفافه.  

منذ زواجه ، منحه الله نعماً كثيرة على يد زوجته. ساعدته وأسعدته. وقفت بجانبه ودعمته في خدمته ومرضه وكل ظروفه. عوضته عما فاته من حياته في شبابه.  

ويقول الفونس: "لا تقل إن فرصتك ضاعت وأنه لا يوجد شريك مناسب لك. عند الله سعادتك وفرحتك وتعويضك". 

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اليوم ، يحتفل أشرف بمرور 8 سنوات على زواجه. هو سعيد بزوجته ويتمنى أن يكون مصدر سعادة وفرح لها كما هي له. يدعو لكل من يئس من الحب أن يفرح قلبه وأن يجد فرحته مثلما وجدها هو.

تصدرت قصة عادل وزوجته مواقع التواصل الاجتماعي خاصة مع عزوف الكثير من الشباب والفتيات عن الزواج.

ويقول: “ووقفت معايا وساندتني في خدمتي ومرضي وكل ظروفي، وعوضني بيها عن اللي ضاع من شبابي وأيامي، أوعى تقول فرصتي ضاعت، ومفيش حد مناسب لي، عند ربنا سعادتك وفرحتك وتعويضك، إنهارده بأحتفل بـ ٨ سنين جواز، سعيد بيها، واتمنى اكون سعادة وفرحة ليها”.

قصة مؤثرة قصة حب مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك الزواج

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