في ذكراها.. قصة معاناة مديحة يسري بآخر عمرها

تحل اليوم الثلاثاء 30 مايو، ذكرى رحيل الفنانة مديحة يسري، التي ولدت في 3 ديسمبر عام 1918، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2018، عن عمر ناهز الـ 99 عاما.

مديحة يسري ومشوارها

شاركت الفنانة مديحة يسري، البطولة، أمام عمالقة الغناء العربي، "عبدالوهاب – عبدالحليم – فريد الأطرش – محمد فوزي "، وتبنت قضايا مجتمعية مثيرة في معظم أفلامها، خاصة قضايا المرأة.

كما قدمت مديحة يسري مع الراحل عماد حمدي سلسلة من الأفلام التي ما زالت حاضرة لا تغيب "من غير وداع – قلب يحترق – وفاء إلى الأبد- إني راحلة – ماليش غيرك – الخطايا – العريس يصل غدا – حياة أو موت – أقوى من الحب – وفاء" وغيرها من الأفلام التي اكتملت معها مرحلة النضوج الفني.

وقدمت كذلك العديد من الأفلام مع يوسف وهبي ، منها "الأفوكاتو مديحة"، والزعيم عادل إمام وفؤاد المهندس وكمال الشناوي ويحيي شاهين، إلى جانب العديد من نجمات ونجوم الفن.

اشتغلت مديحة يسري بالإنتاج، ومن بين الأفلام التي قامت بإنتاجها " صغيرة على الحب " بطولة سعاد حسني ورشدي أباظة.

كما يعتبر الموسيقار محمد عبدالوهاب ، هو جواز مرورها إلى عالم السينما بعد أول ظهور لها معه في فيلم "ممنوع الحب"، عام 1940.

مرض مديحة يسري

في آخر عمرها، دخلت مديحة يسري للعناية المركزة، نتيجة لارتفاع ضغط الدم، والذي يصاحبه بعض الأعراض، ومع تقدمها في العمر، عانت يسري قبل وفاتها من هشاشة العظام.

وتسببت هشاشة العظام في إصابة سمراء النيل بشرخ في الظهر، الذي جعلها تعاني من آلام شديدة، وأفقدها القدرة على الحركة قبل الوفاة.

ونتيجة لارتفاع ضغط الدم والتقدم في العمر، أصيبت مديحة يسري بمشكلات صحية خطيرة بالكلى، أدت إلى حدوث خلل بوظائفها، ما تسبب في إصابتها ببعض الأعراض.

كما أصيبت مديحة يسري بمرض "الوذمة الرئوية"، أي المياه على الرئة، نتيجة لإصابتها بقصور في وظائف الكلى، وأصيبت الفنانة الراحلة بهبوط حاد في الدورة الدموية في الأيام الأخيرة لها.

وفاة مديحة يسري

مديحة يسري وافتها المنية يوم 30 مايو 2018، عن عمر ناهز الـ 99 عامًا، وشيع جثمانها بعد ظهر الأربعاء 30 مايو من مسجد السيدة نفيسة.